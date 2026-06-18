Cum ar fi păcălit o influenceră din România o tânără afaceristă să-i dea bani lunar: „O dau în judecată”

O tânăra afaceristă este foc și pară după ce o influenceriță ar fi păcălit-o. Acum antreprenoarea vrea să o dea în judecată, după ce a fost păcălită, susține ea, să semneze un contract prin care ar trebui să îi plătească influenceriței 5.000 de euro lunar. Cum s-a întâmplat totul?

O tânăra afaceristă și-a strigat supărarea în mediul online. Recent, aceasta și-a deschis o afacere, un magazin cu gresie și faianță. Iar așa cum se practică acum, aceasta a căutat câțiva influenceri pentru a-și promova afacerea. Însă, ce a urmat a revoltat-o, iar acum este gata să ducă problema în fața oamenilor legii.

Cum ar fi păcălit o influenceră din România o tânără afaceristă

Mai exact, tânăra afaceristă a explicat în mediul online că, după ce a vorbit cu influencerița, a primit de la ea un contract pe care să îl semneze pentru colaborarea lor. Antreprenoarea recunoaște însă că nu a citit contractul prea atent înainte de a-l semna.

Astfel, s-a trezit acum într-o situație la care nu se aștepta. Ei bine, conform contractului, afacerista trebuie să îi plătească influenceriței suma de 5.000 euro în fiecare lună pentru a realiza un videoclip pe săptămână despre afacerea ei. Acum, tânăra consideră că acest tarif este mult prea mare pentru ceea ce primește la schimb.

„Am deschis magazinul de gresie și faianță și am contactat niște influenceri să văd care ar fi treaba. O influenceriță a venit la mine cu o ofertă destul de bună și am semnat un contract. Problema este că eu nu am citit contractul cum trebuie și îi datorez 5.000 euro în fiecare lună ca să facă un video pe săptămână despre magazinul meu”, a declarat afacerista, pe TikTok.

Acum, tânăra afaceristă se simte păcălită, deși recunoaște că are și ea partea ei de vină pentru că nu a citit cu atenție contractul. Însă, chiar și așa, afacerista nu intenționează să lase lucrurile nerezolvate și va duce problema în fața oamenilor legii.

„Sunt acum în discuții cu avocatul meu și urmează să o dăm în judecată pentru că nu e normal ce mi-a făcut”, a mai spus afacerista, în mediul online.

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