Cum arată acum Lavinia Miloșovici. Marea noastră campioană s-a apucat de fumat. Din ce face bani + ce dramă a trăit

Lavinia Miloşovici a fost discretă cu viața sa personală, iar de când s-a retras din activitate puține detalii despre ea au mai apărut în spațiul public. Marea noastră campioană se bucură acum de o familie fericită. De asemenea, a lăsat în urmă restricțiile pe care le avea pe când era gimnastă și s-a apucat de fumat. Află, în articol, din ce face bani, dar și ce dramă a trăit în urmă cu câțiva ani.

Lavinia Miloșovici a fost declarată cea mai bună sportivă a României în anii 1992, 1993 și 1995. Sportiva a dus țara noastră pe culmi înalte, având în palmares 19 medalii mondiale și olimpice. Deși au trecut 30 de ani de atunci, performanțele sale nu pot fi uitate.

Citește și: Viața dramatică a Ginei Gogean. Cum arată acum și ce s-a ales de fosta campioană olimpică a României

La cei 48 de ani ai săi, Lavinia Miloșovici se poate declara o femeie împlinită. După o carieră de succes în lumea gimnasticii, sportiva și-a găsit liniștea alături de soțul ei, Cosmin Vânatu. Acesta a fost și el pasionat de sport, însă părinții nu l-au lăsat să facă performanță.

Acum, Cosmin Vânatu este ofițer de poliție. Cât despre Lavinia Mișovici, potrivit informațiilor din spațiul public, campioana a devenit antrenoare de gimnastică. De asemenea, ea se ocupă de creșterea celor doi băieți ai săi – Cosmin și Andrei.

Lavinia l-a cunoscut pe Cosmin încă de la grădiniță în localitatea natală, însă a fost nevoită să îl părăsească pentru a se antrena la Deva. Marea campioană a revenit acasă 16 ani mai târziu și l-a reîntâlnit pe bărbatul care i-a devenit și soț.

„Cu Cosmin am fost prietenă da la grădiniță. La 6 ani am plecat la Deva și i-am lăsat libertate să facă ce vrea timp de 16 ani (râde). La grădiniță eram mereu împreună. Am și un semn de la el, când alergam și m-am dat cu capul de chiuvetă, că voia să ma prindă. Atunci mi-am spart capul, zice că m-a însemnat pentru viitor (râde). După 16 ani ne-am întâlnit. Atunci când au plecat, bunicii lui m-au rugat să nu-l uit niciodată și n-am făcut-o”, a spus Lavinia Miloșovici, în urmă cu ceva timp, pentru Unica.ro .

Renumita gimnastă are tot ce își dorește acum. S-a căsătorit cu marea ei dragoste din copilărie și de bucură de o familie frumoasă. Totodată, ea a devenit mai relaxată și a lăsat în urmă restricțiile vieții de sportiv, drept dovadă stă faptul că s-a apucat de fumat.

Anul 2008 i-a pus pe Lavinia Miloșovici și pe soțul ei la o grea încercare. Cei doi și-au pierdut primul copil. Fetița, care se numea Denisa Florentina, s-a stins din viață din cauza unei boli grave a sistemului nervos.

„Înainte de a se întâmple tragedia cu Deni, noi am fost nași la Lugoj. Fetița rămăsese cu soacra acasă. Înainte de a pleca era foarte bine, veselă, sănătoasă. Am plecat liniștită, iar la biserică am avut niște semne. Ascultam slujba și mi s-a făcut rău, am leșinat în biserică.

La 4 dimineața, când am ajuns acasă, fata era ok, dormea, iar la 8 a venit soacra să-mi spună că nu e bine, nu mai respira. Am scuturat-o, i-am făcut respirație gură la gură, am întors-o cu capul în jos, dar nu-și mai revenea. A murit în brațele mele chiar dacă am chemat salvarea imediat.

Nu știu dacă a fost ghinion că am fost la Lugoj, nu la Timișoara. Salvarea îi pusese oxigen, s-a uitat în ochii mei ca și cum mi-ar fi spus să o las să se ducă. Am ajuns cu ea la spital și n-au mai avut ce să-i facă. I-au făcut o injecție în inimă, dar degeaba”, a povestit Lavinia Miloșovici.