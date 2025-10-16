Cum arată acum Michael J. Fox din filmele „Înapoi în viitor”. Actorul suferă cumplit de 35 de ani

Michael J. Fox (65 de ani), starul din filmele „Înapoi în viitor”, a vorbit deschis despre boala neurodegenerativă cu care se confruntă de peste 35 de ani. În 1991, celebrul actor a fost diagnosticat cu Parkinson. Nu i-a fost ușor și zilnic are de înfruntat provocări, dar nu s-a dat bătut. Acesta a continuat să joace în producții și a reușit să fie o prezență publică activă. Totuși, simptomele afecțiunii și trecerea timpului și-au pus amprenta pe fizicul său.

La vârsta de 29 de ani, Michael J. Fox a fost diagnosticat cu Parkinson, o boală care include simptome fizice precum tremuratul involuntar al unor părți ale corpului sau mișcări încetinite și alte probleme de mobilitate. Mai mult decât atât, de-a lungul anilor, creierul se deteriorează rapid.

Cum a reușit Michael J. Fox să se lupte cu boala grea

Michael J. Fox a vorbit despre boala care i-a schimbat viața. Nu i-a fost deloc ușor să facă față acestei lupte, mai ales că au trecut 35 de ani de când a aflat diagnosticul. Simptomele acestei afecțiuni serioase și trecerea timpului și-au pus amprenta pe fizicul său. Actorul a ajuns într-un scaun cu rotile. El a mărturisit că poate și să meargă, dar este periculos.

„Nu există un calendar, nu există o serie de etape prin care treci — nu în același mod în care ai face-o, să zicem, cu un cancer de prostată. Este mult mai misterios și enigmatic. Pot să merg, dar nu arată bine și este destul de periculos”, a spus Michael J. Fox pentru The Sunday Times.

În cadrul aceluiași interviu, celebrul actor a vorbit și despre moarte. După suferința continuă pe care a trăit-o, starul din filmele „Înapoi în viitor” a declarat că își dorește să aibă parte de o plecare liniștită din această lume.

„Nu sunt mulți oameni care au Parkinson de 35 de ani. Mi-ar plăcea pur și simplu să nu mă mai trezesc într-o zi. Ar fi tare. Nu vreau să fie ceva dramatic. Nu vreau să mă împiedic de mobilă și să-mi sparg capul”, a mai declarat actorul.

Michael J. Fox nu a renunțat la carieră și a continuat să fie activ în spațiul public. Abia în anul 2020, starul și-a anunțat retragerea din actorie, dar a mai jucat în sezonul al treilea al comediei-dramă Shrinking de pe Apple TV+.

Celebrul actor a povestit că a avut parte zilnic de provocări fizice noi, dar a reușit să le depășească și a încercat să se adapteze. De asemenea, el a menționat că perspectiva lui asupra bolii s-a schimbat de-a lungul anilor.

„După 35 de ani de la diagnostic, aceasta este pur și simplu viața mea și nu mă mai gândesc prea mult la asta. Mă gândesc la ceea ce putem face, ca o comunitate, pentru a găsi o soluție și un tratament, și dacă nu o vindecare completă, măcar centre de tratament cu adevărat revoluționare”, a mărturisit starul pentru Entertainment Tonight.

