Acasă » Știri » Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998

Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998

De: Irina Rasoveanu 23/11/2025 | 08:45
Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998

Stelian Nistor este o figură cunoscută pentru cei care urmăreau emisiunea Prețul Corect, în 1988. Prezentatorul producției de la Pro TV a reușit să atragă publicul și se descurca de minune în acest rol. Totuși, viața i-a oferit oportunitatea de a merge pe un drum cu totul diferit, dedicându-se unor proiecte antreprenoriale.

Originar din Fălticeni, Stelian Nistor și-a încercat norocul în mai multe domenii și a avut succes în toate. A urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, ajungând apoi directorul artistic la Teatrul Nottara. De asemenea, a fost unul dintre pionierii televiziunii moderne, fiind implicat în echipa de început a Pro TV. Actorul a prezentat emisiunea Prețul Corect din 1998 până în anul 2000.

La începutul anilor 2000, Stelian Nistor a renunțat la cariera artistică și a intrat în lumea afacerilor. A fost acționar la o firmă importantă, în parteneriat cu fostul ministru Lucian Șova. Zonele economice în care a activat au fost diverse.

De asemenea, el a făcut parte din unul dintre cele mai importante proiecte de marketing politic online românești acoperind clienți din întreaga lume, cu birouri în Washington, Rio de Janeiro, San Salvador, Manila sau Tokyo.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Citește și: Știristul Pro TV, reguli drastice în familie : “Nu le mai dau foarte mulți bani extra” | EXCLUSIV

Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani

Tags:
Iți recomandăm
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”
Știri
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat,…
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Știri
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: ...
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag
2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci
2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci
Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”
Pepe nu-și mai pune ”filtru” și le dă pe față: ”Să se ducă!”
Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal
Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal
Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu! A scos telefonul și a filmat toată scena: „Nici ...
Cristina Șișcanu s-a supărat pe Mădălin Ionescu! A scos telefonul și a filmat toată scena: „Nici nu mă aude, stă acolo și scrie”
Vezi toate știrile
×