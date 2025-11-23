Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998

Stelian Nistor este o figură cunoscută pentru cei care urmăreau emisiunea Prețul Corect, în 1988. Prezentatorul producției de la Pro TV a reușit să atragă publicul și se descurca de minune în acest rol. Totuși, viața i-a oferit oportunitatea de a merge pe un drum cu totul diferit, dedicându-se unor proiecte antreprenoriale.



Originar din Fălticeni, Stelian Nistor și-a încercat norocul în mai multe domenii și a avut succes în toate. A urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, ajungând apoi directorul artistic la Teatrul Nottara. De asemenea, a fost unul dintre pionierii televiziunii moderne, fiind implicat în echipa de început a Pro TV. Actorul a prezentat emisiunea Prețul Corect din 1998 până în anul 2000.

La începutul anilor 2000, Stelian Nistor a renunțat la cariera artistică și a intrat în lumea afacerilor. A fost acționar la o firmă importantă, în parteneriat cu fostul ministru Lucian Șova. Zonele economice în care a activat au fost diverse.

De asemenea, el a făcut parte din unul dintre cele mai importante proiecte de marketing politic online românești acoperind clienți din întreaga lume, cu birouri în Washington, Rio de Janeiro, San Salvador, Manila sau Tokyo.

