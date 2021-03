Tavi Clonda nu are nevoie de prezentare, alături de Gabriela Cristea formând unul dintre cuplurile mediatizate și îndrăgite de consumatorii de monden. Dar puțini știu că Tavi are o soră, Andreea, mai mică decât el cu trei ani și care este foarte frumoasă.

Mai mult, seamănă foarte mult cu Tavi. Mama lor a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu ei, iar ca argument a adus aminte de ziua ei, unde amândoi au fost prezenți. Elena Clonda a povestit că i-a fost destul de greu când fiica ei, Andreea, a plecat de acasă să studieze limba engleză la facultate, însă a avut noroc că a rămas apoi pentru câțiva ani cu fiul său, susținându-se reciproc în orice situație. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA A PLÂNS ÎN HOHOTE, PE STRADĂ. TAVI CLONDA A FILMAT ÎNTREG MOMENTUL. VIDEO)

Cum arată Andreea, sora lui Tavi Clonda, cu trei ani mai mică

„Prima a plecat sora lui Tavi, fiica mea, Andreea, că este mai mare cu trei ani. Tavi trebuia să intre în clasa a IX-a și ea pleca la facultate. Mi-a fost greu, dar a venit și a locuit la mama, că rămăsese singură și i-a fost mai ușor că aici a făcut facultatea. Vorbeam la telefon, îmi era dor, dar era Tavi care rămăsese acasă cu noi și legătura dintre o mamă și un fiu e puțin diferită. Ne-am înțeles foarte bine. El a făcut să se mai estompeze lipsa Andreei. Tavi mă ajuta la curățenie, își modifica anunmite ținute”, a spus Elena Clonda la Antena Stars. (NU RATA: TAVI CLONDA, CHINUIT DE O PROBLEMĂ MEDICALĂ: “NU-MI AFECTEAZĂ DELOC COLOANA”. CE DEZVĂLUIRI A MAI FĂCUT SOȚUL GABRIELEI CRISTEA)

Mama lui Tavi a mai povestit și momentul când fiul ei a plecat pe vas de croazieră. „După ce a plecat Tavi a început să-mi fie foarte greu. Chiar am făcut un șoc că a fost lipsa ambilor copii de acasă. Aveam serviciu, am lucrat în învățământ, m-am înțeles cu colegii, elevii, dar lipsa copiilor de acasă se simțea. Am făcut o alergie pe fond nervos care mi-a trecut destul de greu și încă o dată când a plecat Tavi pe vas, pe un vas de croazieră. Era încă student. A plecat de două ori”, a mai transmis mama artistului.