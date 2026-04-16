Cum arăta apartamentul lui Igor Cuciuc înainte ca fiica sa, Andreea, să moară: „La noi, în casă, a fost universitatea de muzică”

Pe data de 15 noiembrie 2025, fiica artistului Igor Cuciuc s-a stins din viață. Andreea și-a dat ultima suflare la vârsta de 17 ani, din cauza unui stop cardio-respirator. Aceasta se afla la o petrecere organizată după Balul Bobocilor, moment în care i s-a făcut rău și nu a mai putut fi salvată.

Înainte ca fiica lui să moară, Igor Cuciuc publica des imagini din apartamentul în care locuia alături de familia sa. O considera o „universitate de muzică”, în care se cânta la pian zi de zi. Fiica lui, Andreea, obișnuia să cânte zilnic la pian sau la chitară, când ajungea acasă. Fie își interpreta propriile compoziții, fie interpreta operele altor mari artiști.

Cum arată apartamentul lui Igor Cuciuc

La patru luni de la moartea fiicei sale, artistul de muzică populară a început, treptat, să își transforme casa. Locuința care arăta ca o școală de muzică a început să semene cu o biserică, după cum a mărturisit chiar cântărețul în cadrul unei emisiuni. Igor și soția sa au început să aducă tot mai multe icoane în casă, la care se roagă zilnic pentru sufletul Andreei.

„Nu era zi ca la noi în casă să nu se cânte la pian, să nu se dirijeze, creațiile de la dirijat, de specialitate, să nu se cânte, să nu facă un cover. La noi în casă a fost „Universitatea de Muzică”. Din păcate, acum casa noastră s-a transformat într-o biserică. Peste tot am pus icoane, diminețile noastre încep cu rugăciune și serile se încheie cu rugăciune. Rugăciune către Maica Domnului, Paraclisul Maicii Domnului, rugăciune către îngerii păzitori, toate rugăciunile către Hristos. Citim și ne rugăm Domnului pentru că acum cred mă mai poate ajuta doar rugăciunea către Domnul. Prin rugăciune fac conexiune cu fata mea, cu Andreea. Când citesc rugăciunea și simt că mi se face pielea de găină, simt că eu am conexiune cu Andreea, simt că Andreea face asta”, a povestit Igor Cuciuc în martie 2025, potrivit TV8.

Locuința lui Igor Cuciuc, amenajată cu bun gust

În imaginile pe care artistul obișnuia să le publice în mediul online cu ocazia unor evenimente speciale, fanii au putut remarca faptul că locuința era amenajată cu bun gust. Pe unul dintre pereții livingului, artistul avea un portret al său, încadrat într-o ramă albă.

Din încăpere nu lipsește pianul la care Andreea Cuciuc cânta, precum și două vitrine ce adăpostesc diverse suveniruri și amintiri. Mobila de culoare albă și detaliile aurii aduc aminte de luxul din casele regale.

„Apartamentul nostru a fost ca o adevărată universitate de muzică. De cum intra în casă, Andreea se apropia de pian și începea să cânte, interpretându-și toate creațiile. Iubea foarte mult muzica”, mărturisea artistul.

Artistul a publicat pe contul său oficial de Facebook câteva imagini cu fiica sa, Andreea, care obișnuia să exerseze în apartament. Tânăra cânta la pian, la chitară și își cânta propriile opere, după ce termina cursurile.

CITEȘTE ȘI:

Mormântul Andreei Cuciuc a fost vandalizat. Igor, tatăl tinerei, e devastat: ”I-au mutat crucea”

Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în libertate”