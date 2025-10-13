Cum arată Carmen Grebenișan, după opt zile de la naștere. Influencerița a postat primele imagini cu corpul ei

Carmen Grebenișan traversează una din cele mai frumoase perioade din viața ei. Influencerița a devenit mamă în urmă cu o săptămână și se bucură de schimbările din viața ei. Cum arată proaspăta mămică? Vezi în articol!

Familia lui Carmen Grebenișan s-a mărit în urmă cu o săptămână, atunci când influencerița a adus pe lume un băiețel perfect sănătos care a obținut nota 10 la naștere. Blondina a trăit momente de neuitat atunci când l-a ținut pentru prima dată în brațe pe micuțul Kadri.

Cum arată Carmen Grebenișan după naștere

Așa cum i-a obișnuit, influencerița își ține fanii la curent cu viața ei. Recent, Carmen a vorbit despre procesul de vindecare prin care trece după naștere, dar și despre schimbările prin care corpul ei a trecut.

La foarte puțin timp după ce a născut, Carmen Grebenișan arată foarte bine, iar procesul de vindecare este unul rapid. Blondina a postat un filmuleț pe Instagram în care își arată corpul după 8 zile de la naștere.

„Același corp care a făcut loc vieții acum își ia timp pentru vindecare, găsindu-și drumul spre casă”, a scris Carmen Grebenișan, pe Instagram.

Influencerița a avut probleme la naștere

După ce a născut, Carmen Grebenișan a vorbit despre clipele dificile prin care a trecut, dar și despre o problemă apărută în timpul nașterii: băiețelul se blocase la un os.

„La 14:00 am intrat în apă, dilatație 8,9,10, nu mai știu. Nu mi s-au rupt membranele în mod natural, m-a ajutat moașa, dar fiind deja în apă, nu am simțit nimic, doar senzația că împing și doar contracții. Cristi a fost lângă mine și m-a susținut din cale afară. În ”4 labe”, cea mai intuitivă poziție pentru corp, așa am și născut, doar că expluzia a fost lungă și obositoare. Două ore am tot încercat și am simțit de multe ori că vreau să cer cezariană. Mi-am zis: ”N-ai cum, ai ajuns până aici”. Băiețelul se blocase la un os și a trecut greu de el”, a scris Carmen Grebenișan, pe Instagram.

