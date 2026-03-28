Cum arată casa de lux în care au locuit Valentin Sanfira și Codruța Filip. Numai peste Ocean vezi așa ceva!

Valentin Sanfira și Codruța Filip au decis să meargă pe drumuri separate după trei ani de căsnicie, veste care a surprins pe mulți, având în vedere relația lor de durată, de peste opt ani. În timp ce artistul nu exclude posibilitatea unei împăcări, Codruța Filip pare hotărâtă să meargă mai departe și să închidă definitiv acest capitol.

Cuplul a încheiat nu doar o relație apreciată de public, ci și un mariaj considerat de mulți un exemplu, lăsând în urmă amintiri frumoase și o situație materială solidă, construită în timp.

Cei doi s-au căsătorit în toamna anului 2022, într-un decor de poveste, alături de peste 500 de invitați. Codruța a atras toate privirile într-o rochie elegantă, de tip prințesă, cu trenă amplă. Momentul părea începutul unui drum lung împreună.

Totuși, la mai bine de trei ani de la acel moment, relația lor a ajuns la final, iar divorțul a fost confirmat chiar de Codruța Filip.

Averea celor doi artiști

Codruța Filip, în vârstă de 32 de ani, este o interpretă de muzică de petrecere, foarte cerută la evenimente. Și Valentin Sanfira, cu patru ani mai mare decât ea, e un nume mare în branșă, chiar dacă nu a împlinit nici 40 de ani.

După separare, cei doi foști soți vor avea și aspecte materiale de împărțit. Valentin Sanfira și Codruța Filip au achiziționat înainte de căsătorie o locuință spațioasă în București. Ei au amenajat-o într-un stil modern, investind considerabil în confortul și aspectul acesteia.

O mare parte din veniturile lor provine din activitatea artistică, în special din concerte, nunți și evenimente private, unde sunt extrem de solicitați și apreciați în zona muzicii de petrecere.

Cum arată casa lui Valentin Sanfira și a Codruței Filip

Locuința în care au stat Valentin Sanfira și Codruța Filip este situată în apropiere de București. Cei doi s-au mutat acolo înainte de căsătorie, transformând spațiul într-un adevărat refugiu personal.

Casa impresionează prin terasele generoase, cu priveliști largi și multă lumină naturală, dar și prin detaliile elegante din interior. Candelabrele impunătoare, încăperile spațioase și designul aerisit, inspirat de locuințele de peste Ocean, creează o atmosferă sofisticată. Zona de living este bine delimitată. Spațiul destinat meselor este amenajat separat, completând un decor ce sugerează rafinament și confort.

În același timp, locuința le oferea ambilor nu doar sentimentul de „acasă”, ci și libertatea de a-și crea propriul spațiu, adaptat nevoilor fiecăruia.

„E frumos, de aceea am și venit. Mie îmi place la țară, că sunt de la țară, nu îmi place să stau prea mult în oraș. La curte mai e de lucru, totdeauna trebuie să mai îngrijești”, spunea Valentin Sanfira într-un interviu, în aprilie 2020.

