Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari

De: Irina Vlad 26/11/2025 | 21:32
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
Donald Trump/ sursă foto: Profimedia
Casa în care a copilărit președintele Donald Trump a fost scoasă din nou la vânzare și arată complet diferit în interior. Grupul imobiliar Brown Harris Stevens (BHS) a scos la vânzare casa în stil Tudor din cartierul Jamaica Estates din Queens, New York, la prețul de 2,3 milioane de dolari.

Construită inițial în 1940 de tatăl lui Trump, Fred, președintele și-a petrecut primii ani de viață în această casă. Familia a locuit acolo până când s-a mutat într-o casă mai mare, când Donald Trump avea patru ani.

Care în care a copilărit Donald Trump se vinde cu 2,3 milioane de dolari

Potrivit presei străine, actualul proprietar, dezvoltatorul imobiliar Tommy Lin, a petrecut ultimele opt luni renovând casa pentru a o aduce la standardele moderne de confort și eleganță. Cu toate acestea, proprietatea păstrează încă urme ale trecutului, cum ar fi soba de încălzire originală și fațada exterioară.

„În interior, reședința dispune acum de sisteme moderne, finisaje de înaltă calitate și un spațiu generos, cu cinci dormitoare, trei băi complete și două toalete”, se arată în descrierea anunțului imobiliar al agenției Brown Harris Stevens.

Casa a avut o istorie interesantă în ceea ce privește vânzările de la alegerea lui Trump în 2016, incluzând trei licitații (unele fără succes), un investitor care a revândut casa pentru profit și un cumpărător misterios cu legături în China.

Locuința în care a copilărit Donald Trump/ sursă foto: Prusa.com

Locuința în care a copilărit Donald Trump are o suprafață locuibilă de 232 metri pătrați, repartizată pe trei etaje principale, plus un subsol finisat și un garaj separat pentru două mașini, cu alee privată – vezi AICI imagini.

La nivelul principal, casa dispune de un living spațios, cu parchet din lemn masiv în model herringbone, tâmplărie personalizată și multă lumină naturală. De asemenea, la nivelul principal se află un dormitor cu baie proprie și o verandă care dă spre curtea împrejmuită a proprietății.

Locuința în care a copilărit Donald Trump/ sursă foto: Prusa.com

Etajul al doilea are trei dormitoare, inclusiv dormitorul principal cu dressing și baie privată dotată cu toaletă inteligentă. Etajul al treilea oferă un alt dormitor și o baie completă. Proprietarul casei, Tommy Lin a mărturisit că speră că viitorii cumpărători vor fi atrași de noutatea de a deține o casă în care a locuit odată un președinte.

 

sursă foto: Prusa.com

