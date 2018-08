Cum arăta Dorian Popa când nu avea pătrățele! Poți să juri că nu e el

Acum este unul dintre cei mai sexy bărbați din showbiz-ul românesc. Puțină lume însă știe cum arăta Dorian Popa când nu avea pătrățele! (Reduceri mari la jocuri PC )

Fără doar și poate, Dorian Popa este unul dintre cei mai arătoși bărbați din showbiz-ul românesc. Artistul are un trup de Adonis care stârnește invidia multor reprezentanți ai sexului tare. Dar… un corp tonifiat necesită multă muncă și sacrificii, iar Dorian Popa o știe cel mai bine. Nu există zi ca artistul să nu treacă pragul unei săli de fitness! Iar pe lângă acest lucru, Dorian Popa are și un stil de viață sănătos și are grijă la mesele zilei. Ei bine, vă spunem doar atât: Dorian Popa de acum nu are nicio legătură cu puștanul din 2004! Ia priviți atent!

Eh, diferența-i mare, nu-i așa? Pe la 16 ani, Dorian era un puștan adorabil, ce-i drept. Cu atitudine, dar firav și plăpând. Acum însă, artistul este un bărbat bine! Și nu o spunem doar noi ci și toate domnișoarele care suspină când îi văd abdomenul cu pătrățele. Păcat însă că tinerele rămân doar cu privitul și oftatul. Nu de alta, dar Dorian Popa are iubită de ani buni.

Dorian Popa, în emisiunea „Ultimul Trib”

Dorian Popa se află în momentul de față în Madagascar acolo unde filmează de zor pentru o nouă emisiune.„Ultimul Trib" este o emisiune adaptată după celebrul format „Nomads". În show vor fi trei rei echipe – una formată din vedete, una din sortivi şi una compusă din oameni de rând. Echipele vor fi trimise în Madagascar, acolo unde vor fi supuse unor experienţe extreme, care le vor pune la încercare atât abilităţile sociale, cât şi cele fizice. În ciuda personalităţilor complet diferite ale membrilor, fiecare echipă va trebui să îşi dovedească puterea de a rezista sub impactul şocului cultural, dar şi sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, concurenții se vor lupta pentru "Teritoriu", iar în timp ce echipa câştigătoare va fi cazată într-un resort de lux şi va fi răsfăţată zilnic, echipa de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde participanților le vor fi trasate sarcini zilnice în schimbul cărora vor primi mâncare şi un loc în care să doarmă. În cele din urmă, cea de-a treia echipă va fi sancţionată şi va trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime.