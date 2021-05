Cum arată Gina Pistol la aproape trei luni de când a născut

Gina Pistol încă nu și-a revenit complet după naștere, iar kilogramele în plus par să o facă să se simtă stânjenită. Și, probabil, pentru a nu fi recunoscută pe stradă, iese tot timpul “camuflată”, fiind foarte atentă cu propria imagine. La fel s-a întâmplat și zilele trecute, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu cea care l-a făcut pe Smiley tătic pentru prima oară.

Pe 9 martie, Gina Pistol a adus-o pe lume pe Josephine Ana Maria, fetița ei și a lui Smiley. Micuța a primit nota maximă la naștere, iar în prezent se află acasă la fericitul cuplu. Greul, însă, abia a început pentru fostul iepuraș Playboy, care trebuie să se obișnuiască cu statutul de mamă, dar și să dea jos kilogramele pe care le-a acumulat pe durata sarcinii.

“Camuflată” peste tot în public

Faptul că, în prezent, este… plinuță ar deranja-o pe Gina Pistol. Iubita lui Smiley preferă să iasă în public “camuflată” cu mască de protecție și șapcă pe cap, probabil pentru a nu fi reperată de fani. Pe scurt, preferă, cel puțin până va reveni la silueta din trecut, să treacă neobservată pe stradă și să nu iasă cu nimic în evidență.

Recent, CANCAN.RO a întâlnit-o pe Gina Pistol în zona Pipera, în complexul rezidențial în care deține un apartament în care a locuit până să se mute la Smiley. Așa cum spuneam, era greu de recunoscut, iar imaginile realizate de CANCAN.RO stau mărturie. Dacă, în trecut, blondina ne obișnuia cu o ținută sexy, acum a preferat să apară pe stradă îmbrăcată sport.

Gina Pistol, greu de recunoscut

A optat pentru o pereche de pantaloni de trening largi, un hanorac lejer și o pereche de adidași. A purtat tot timpul șapca și mască de protecție, deși, în aer liber, la ultimul accesoriu ar fi putut să renunțe. Nu a făcut-o, probabil, ca să nu fie recunoscută de cineva, conștientă, la rândul ei, că mai are de lucru pentru a câștiga lupta cu kilogramele.

Cu siguranţă, Gina Pistol a considerat că acesta este un mod potrivit pentru a ascunde kilogramele în plus pe care se luptă să le dea jos după sarcină. Însă, faptul că are această problemă a fost destul de vizibil. Iubita lui Smiley este, însă, o luptătoare și, cu siguranță, va reveni la formele care, de-a lungul timpului, au răvășit mințile multor bărbați.

Ce a luat din vechiul apartament

În apartamentul din zona Pipera, Gina Pistol a petrecut în jur de 30 de minute. Ulterior, s-a îndreptat spre mașină cu o pălărie în mână, dar și cu câteva haine. În prealabil, a încercat să intre și în subteranul imobilului, dar nu a avut telecomanda. După ce a luat ce i-a trebuit, fostul iepuraș Playboy s-a îndreptat, cel mai probabil, spre actualul cămin, unde o așteptau micuța Josephine Ana Maria și, foarte probabil, Smiley.

80 de kilograme în sarcină

Gina Pistol mai are ceva de lucru până să scape de kilogramele în plus, dar, la mijlocul lunii aprilie, a dezvăluit că are un regim alimentar bine pus la punct, echilibrat. Trei mese, două gustări.

“Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi”, a dezvăluit Gina Pistol pe InstaStory.

Nu poate să facă sport, cum spunea, dar este dornică să revină în circuitul mișcărilor. “Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a mai spus vedeta.