Gina Pistol, fotografiată topless de Smiley! Imediat ce și-a dat seama de gafă, artistul a șters imaginea incitantă. Dar, noi avem dovada | FOTO

Smiley a surprins-o pe iubita lui într-o ipostază intimă și a imortalizat momentul. Lăsându-se purtat de val de episodul incitant petrecut în vila lor, cântărețul a publicat imaginea incitantă pe social media. La o distanță de câteva zeci de secunde, el și-a dat seama de gafa făcută și a șters postarea. Gestul îl va “costa”, pentru că noi am salvat poza HOT cu prezentatoarea de la “Chefi la Cuțite” și v-o dezvăluim în exclusivitate.

Gina Pistol, fotografiată topless de iubitul ei, Smiley

Azi-noapte, în timp ce Gina Pistol și Smiley se uitau la “Românii au talent”, cel mai probabil fericita mămică și-a alăptat fetița și nu s-a mai îmbrăcat. “Amețit” de imaginea incitantă, celebrul cântăreț a luat telefonul și i-a făcut o poză iubitei sale care era topless. Ulterior, el a încărcat imaginea pe Instagram Stories, iar apropiații și fanii au fost uimiți gestul său!

După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, înainte să publice fotografia HOT în care Gina Pistol apare topless, Smiley a notat un mesaj și a pus un gif amuzant: “Family time și @romaniiautalent (n.r.: Timp cu familia și «Românii au talent»)”, respectiv “Golden buzzer”. Evident, gif-ul ales a avut legătură cu ipostaza HOT în care și-a surprins partenera de viață.

Gina Pistol s-a filmat cu fetița în brațe

Ieri, Gina Pistol a înregistrat unul dintre momentele în care a adormit-o pe a ei prințesă în brațe. După cum puteți vedea în galeria foto a articolului, în unele momente, micuței Josephine Maria i se vede puțin din față. Îndrăgita prezentatoare a devenit mămică pe 9 martie, o zi despre care a mărturisit de multe ori că nu o va uita niciodată.

Gina Pistol, primele declarații după ce a fost externată cu prințesa ei

“M-am întors bine, nu pentru mult timp. N-am avut nici timp și nici stare să stau pe Instagram pentru că am fost ocupată… 26 din 24 de ore am fost ocupată. Vă mulțumesc mult de tot pentru mesaje, sunt bine. M-am recuperat foarte repede după operație, doar că nu-i ușor deloc. Jos pălăria în fața tuturor mamelor. Nu e deloc ușor, mai ales la început. Adică tot ce citești în cele nouă luni de sarcină, tot ce ți se spune de către moașă, de către pediatru… uiți! În momentul în care pășești în casă, uiți tot. Suntem bine. Și zic eu că facem o treabă bună. Oricum mare ajutor am din partea lui Andrei, se descurcă foarte bine, incredibil de bine (…)”, a declarat proaspăta mămică într-un mesaj video, realizat după prima noapte acasă în formulă de trei.

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories