Cum arăta ispita Mattia de la Insula Iubirii înainte să ajungă celebru. Schimbare radicală de look!

Mattia Carnessali (32 de ani) se numără printre ispitele masculine din sezonul 9 de la Insula iubirii. Italianul este pasionat de sport, viteză și iubește adrenalina, motiv pentru care a decis încerce experiența celor 21 de zile din Thailanda. Tânărul a stârnit deja un val de reacții în rândul telespectatorilor, iar mulți dintre ei s-au întrebat cum arăta înainte sa fie cunoscut. A trecut printr-o transformare spectaculoasă!

Mattia Carnessali este fără doar și poate una dintre cele mai râvnite ispite masculine de la Insula iubirii din acest an. Așa cum a promis încă din timpul preselecțiilor, italianul a venit pus pe fapte și a promis că va face în așa fel încât prezența sa pe insulă să nu treacă neobservată. Și s-a ținut de cuvânt. În sezonul 9 al emisiunii, acesta a reușit să se apropie destul de mult de Bianca Dan – care a venit alături de Maria Grozavu. Concurenta a fost dată peste cap de farmecele italianului, fiind la un pas să renunțe la relația cu iubitul ei.

Cum arăta ispita Mattia înainte să ajungă celebru

Mattia este stabilit în România de mulț ani. Este antreprenor, iubește sportul, provocările și trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Nu spune ”nu” provocărilor intense, iar participarea sa la Insula iubirii s fost una dintre cele mai mari provocări de până acum. Italianu a reușit rapid să câștige simpatia concurentelor – în special a Biancăi Dan, dar și a telespectatorilor.

În timpul emisiunii, Mattia s-a făcut remarcat datorită calităților sale de cuceritor, dar și a aspectului său fizic. Modelat corespunzător la sală, vopsit blond, cu un look fashion și cu vorbele la el, ispita s-a integrat perfect în peisaj. Cu toate astea, înainte să ajungă celebru, Mattia era ceva mai rebel. Avea piercing în limbă, era brunet și nu lipsea de la nicio petrecere – vezi AICI imagini din tinerețea ispitei.

Mattia a fost diagnosticat cu o formă de cancer

Încă de la o vârstă fragedă, italianul a trecut printr-o cumpănă. La vârsta de 17 ani a fost diagnosticat cu o formă de cancer. Lupta a fost grea, însă a reușit să se vindece. De atunci privește viața cu alți ochi și a reuști să transforme toată suferința din acea perioadă într-o oportunitate de creștere și dezvoltare spirituală.

„Nu există niciun sentiment mai bun decât suferința ca să te facă să crești ca și om. Eu am avut cancer. Eu consider că ăsta a fost unul dintre cele mai bune teste. Toți avem momente grele. Depinde de cum le trăim. Sigur momentele grele sunt cele care m-au făcut omul care sunt, nu momentele vesele. M-au făcut să cresc, să învăț, să înțeleg ce vreau în viață. Aveam 17 ani când m-am îmbolnăvit. Mult timp m-am întrebat de ce eu, și până la urmă a fost o chestie care m-a ajutat foarte mult să cresc’, a povestit ispita Mattia Carnessali la Insula iubirii, sezonul 9.

