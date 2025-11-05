Cum arată mama lui Armin Nicoară? A furat toate privirile la nuntă și a făcut show pe ringul de dans

Armin Nicoară și Claudia Puican au trăit o zi de poveste, când și-au adunat toate persoanele dragi pentru a sărbători atât nunta, t și botezul fiului lor, Amir Efrem. De la marele eveniment nu au lipsit părinții, care au avut un rol important în organizarea și desfășurarea evenimentului. Mama saxofonistului a furat toate privirile și a făcut un adevărat show pe ringul de dans alături de miri și artiștii care au cântat.

Armin Nicoară și Claudia Puican au sărbătorit în aceeași zi atât botezul fiului lor, Amir Efrem, cât și nunta lor religioasă. Deși cununia civilă avusese loc cu trei ani în urmă, abia acum au reunit toți oamenii dragi pentru o petrecere pe măsura momentului.

Claudia s-a ocupat din timp de organizare, iar rezultatul a fost spectaculos: decor cu mii de trandafiri roșii, un bar exclusiv cu înghețată și un meniu variat, pregătit pentru cei 1000 de invitați. Atmosfera a fost animată de numeroși artiști care au urcat pe scenă, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare.

Petrecerea a avut loc pe 28 octombrie 2025, iar distracția a fost în toi până târziu. Mirii au pregătit și un moment special, filmând un videoclip chiar printre invitați, pentru ca ziua lor dublu specială să rămână de neuitat.

Cu arată mama lui Armin Nicoară

La petrecerea cu 1000 de invitați, organizată pentru nunta și botezul fiului ei, Armina a strălucit într-o rochie roșie, lungă, și a fost prezentă pe ringul de dans. Deși, în mod normal, nu se expune prea mult, de data aceasta s-a bucurat din plin de atmosferă, mândră și fericită pentru Armin și Claudia. De-a lungul timpului, soacra mare a fost asemănată fizic cu nora ei. Blondă, elegantă și cu o siluetă bine întreținută, ea impresionează prin felul în care se menține.

Soția lui Petrică Nicoară preferă să rămână departe de lumina reflectoarelor, însă cei care o urmăresc știu că este o prezență rafinată și discretă.

