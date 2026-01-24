Acasă » Știri » Cum arată noua colecție a casei de modă Balenciaga. Un început aparte pentru moda masculină

De: Diana Cernea 24/01/2026 | 07:10
Sursa foto: Shutterstock

Prin cea de-a doua colecție semnată de Pierpaolo Piccioli pentru Balenciaga, moda intră într-o nouă etapă a hibridizării asumate. Între couture și sport, între red carpet și viața de zi cu zi, designerul propune o viziune calmă, sofisticată și profund contemporană, analizată deja pe larg în paginile Vanity Fair.

Cum ar arăta garderoba ideală dacă toate activitățile unei zile s-ar contopi într-un singur look? Aceasta este întrebarea de la care pornește Pierpaolo Piccioli în colecția „Body and Being”. Într-o lume în care granițele dintre muncă, sport, timp liber și socializare se estompează, hainele devin reflexia directă a stilului de viață. Un palton structurat poate fi purtat cu un legging tehnic, iar eleganța coexistă firesc cu funcționalitatea.

Această viziune hibridă nu este un gest rupt de trecut. Dimpotrivă, Piccioli dialoghează constant cu moștenirea fondatorului casei, Cristóbal Balenciaga. Încă din 1917, acesta a revoluționat moda prin volume sculpturale, atenție la umeri și, mai ales, prin ideea de confort, într-o epocă dominată de corsete rigide. Hainele Balenciaga au fost gândite pentru a permite corpului să se miște, să respire, să trăiască. Aceeași filosofie este reluată astăzi, într-o formă actualizată.

Când epocile se întâlnesc

Colecția reunește mai multe straturi din istoria casei. Siluetele anilor ’50 sunt reinterpretate printr-o estetică modernă, cu volume mai fluide și materiale inovatoare. În același timp, Piccioli nu ignoră moștenirea lăsată de Demna, care a condus Balenciaga timp de un deceniu. Dacă Demna a provocat și a șocat, transformând banalul și chiar urâtul în lux, Piccioli alege o cale opusă: reținere, delicatețe și o eleganță tăcută.

Noua Balenciaga propune o coabitare armonioasă între rochia de seară și îmbrăcămintea tehnică. Rochiile sunt extrem de ușoare, aproape impalpabile, iar piesele inspirate din techwear și sporturile outdoor sunt perfect integrate într-un limbaj couture. Luxul nu mai este rigid sau ostentativ, ci adaptabil și funcțional.

Un nou început pentru moda masculină

Colecția marchează și primele direcții clare pentru vestiarul masculin sub semnătura lui Piccioli. Bărbatul Balenciaga este elegant, dar confortabil, inspirat de un palton creat cândva de Cristóbal Balenciaga pentru el însuși. Mocasinii din cauciuc integrează tehnologii de sneaker, iar materialele tradiționale, precum gazarul, sunt reinterpretate într-o versiune mai ușoară și mai flexibilă.

Paleta cromatică poartă amprenta clară a lui Pierpaolo Piccioli, cunoscut pentru perioada sa la Valentino. Violetul profund, rozul vibrant și portocaliul incandescent definesc o estetică intensă, dar controlată. Aceste culori, alături de pailiete și accente glam, conturează o Balenciaga a contrastelor asumate.

Prin această colecție, Balenciaga se afirmă mai mult ca oricând ca o casă hibridă, capabilă să îmbine trecutul, prezentul și viitorul. Sub conducerea lui Pierpaolo Piccioli, luxul devine mai liniștit, mai uman și mai conectat la realitatea vieților pe care le îmbracă.

