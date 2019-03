Cum arată vedeta după a doua naștere!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai noi imagini cu Gabriela Cristea, cea mai proaspătă mămică din showbiz. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele) După a doua naștere, vedeta radiază de fericire și este total dedicată familiei. Atenție, urmează fotografii de colecție! (10 motive sa alegi videochat)

Pe 17 martie, Gabriela Cristea a devenit mămică pentru a doua oară. Prezentatoarea TV a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la clinica Sanador din Capitală, iar bucuria familiei este incomensurabilă. Micuța a primit numele Iris.

Relaxare de weekend în parcul Mogoșoaia

La doar trei zile distanță, Gabriela Cristea și Iris au fost externate. Proaspăta mămică radia de fericire și era numai un zâmbet. Starea ei nu s-a schimbat nici la aproape două săptămâni. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o pe vedetă în parcul Mogoșoaia.

Alături de prezentatoare se aflau soțul ei, Tavi Clonda, și alte două cupluri. Soarele și vremea superbă din weekend nu au avut cum să îi țină închiși în casă. Motiv pentru care vedetele au ieșit la o plimbare, cu ambele fetițe.

Acestea sunt cele mai recente imagini cu Gabriela Cristea de când a devenit mămică pentru a doua oară. Prezentatoarea TV a fost tot timpul cu zâmbetul pe buze și s-a întreținut, o bună perioadă, cu o amică. Asta în timp ce soțul ei și încă un prieten au fost responsabili cu împingerea cărucioarelor.

Urmează o dietă-minune pentru a slăbi

Așa cum se poate observa, la fel ca în timpul primei sarcini, Gabriela Cristea a luat câteva kilograme. Este, însă, decisă să scape de ele folosind o dietă-minune. În timpul regimului alimentar, care, de fapt, e mai mult un stil de viață, vedeta are voie să mănânce: carne, pește, legume ouă și rar tărâțe… în loc de pâine.

“Mănânc doar carne, pește și legume, atât. Carne pe grătar sau la cuptor, legume crude sau fierte. Cinci porții pe zi, cantități destul de mici. Mai mănânc și trei ouă pe săptămână. De pâine, paste, carbohidrați, nici nu se pune problema. Însă eu am o slăbiciune pentru dulciuri. Și am făcut de câteva ore, dar hiperproteice.

Mai exact, în loc de făină am folosit tărâțe măcinate și am adăugat puțin îndulcitor artificial, specific diabeticilor. Am făcut și prăjituri normale, dar m-am consolat doar cu mirosul. Știu că sună ciudat, dar eu îmi hrănesc pofta de dulce doar gătind și primind feedback pozitiv din partea oamenilor”, a declarat soția lui Tavi Clonda.

Cert este că Gabriela Cristea a început, deja, să dea jos din kilograme. Pe lângă dietă face și mișcare, iar plimbările în parc sunt favoritele ei. Într-un final, vedeta și soțul ei s-au fotografiat în parc, după care s-au retras spre propriul automobil. Micuțele lor aveau, probabil, nevoie de odihnă.

Au împreună două fetițe

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit pentru prima oară părinți pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.

