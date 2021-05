Cum arată vloggerița Mimi, în costum de baie: “Nu ai nevoie de filtre sau de operații”

Mimi este una dintre cele mai iubite vloggerițe de la noi și, deși are o vârstă fragedă, a trecut prin multe experiențe care au format-o și au ajutat-o să se iubească așa cum este. Recent, a avut curajul să-și expună corpul în costum de baie și să povestească în fața fanilor săi totul despre complexele care i-au marcat adolescența.

Vloggerița Mimi și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit despre perioadele grele din viața ei. Mimi a trecut printr-o depresie puternică în adolescență, atunci când băiatul de care era îndrăgostită i-a spus că este o fată urâtă și că are o mulțime de defecte.

Ani buni s-a luptat cu ceea ce auzise și cu imaginea pe care i-o conturase băiatul respectiv, însă, din fericire, și-a dat seama că trebuie să se iubească fix așa cum este și a transmis un mesaj puternic și pentru fetele care consideră că perfecțiunea constă în operații estetice și tot felul de artificii de înfrumusețare.

M-am luptat cu imaginea din oglindă ani de zile ca să șterg cuvintele rămase ca un ecou în mintea mea. Am început să mă machiez din ce în ce mai mult, să folosesc tot felul de filtre și aplicații ca să acopăr imperfecțiunile existente doar în imaginația mea, crezând că așa o să fiu mai frumoasă. Am început să îmi doresc operații estetice și tot felul de lucruri scumpe care să acopere lipsa de încredere în mine pe care o aveam” , a scris Mimi, în mesajul său.

Cu timpul, Mimi a înțeles că perfecțiunea nu consta în lucrurile pe care își dorea ea să le facă și a învățat să se iubească fix așa cum este: fără operații, fără filtre.

Mai mult, vloggerița cu peste 1 milion de urmăritori în social media le-a dat o lecție importantă tinerelor și le-a învățat și pe ele că frumusețea este despre cum te simți, nu despre cum arăți, neapărat.

„Timpul a trecut și odată cu vârsta, am început să mă maturizez și să înteleg că nu am nevoie de confirmarea nimănui ca să știu că sunt frumoasă. Am învățat să mă iubesc așa cum sunt și am înțeles că ce a spus băiatul respectiv, a fost mai mult despre el, decât despre mine.

Dacă aș putea să îmi dau un sfat mie din trecut, mi-aș spune ce o să îți spun și ție acum: ai încredere în tine! Nu ai nevoie de filtre sau de operații ca să fii frumoasă. Învață să te iubești pe tine și nu asculta niciodată frustrările altora, pentru că nu sunt despre tine, sunt despre ei.

Ce spun oamenii despre tine, este proiecția sufletului lor. Ce spui tu despre oameni, este proiecția sufletului tău! Postez aceste poze fără filtre sau orice urmă de modificări pentru că vreau să vezi că dacă eu acum pot să am încredere în mine, și tu poți să ai. Orice corp arată bine în costum de baie”, a conchis Mimi.