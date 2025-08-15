Acasă » Știri » Cum au împărțit averea Dan Alexa și Andrada, după divorț? Bruneta l-a înșelat cu Alex Bodi și totul a fost filmat

De: Anca Chihaie 15/08/2025 | 11:04
După aproximativ șase ani de căsnicie, antrenorul de fotbal Dan Alexa și fosta sa soție, Andrada, au pus capăt mariajului. Cei doi au împreună un băiețel, iar decizia de a se separa a fost luată în urmă cu câteva luni, după ce Alexa a revenit din competiția „Asia Express”. În spațiul public, motivul principal invocat de sportiv pentru despărțire a fost infidelitatea partenerei.

La început, despărțirea părea că se va tranșa în instanță, fiind deschis un proces civil de divorț. Procedura judecătorească a fost inițiată din cauza neînțelegerilor privind termenii ruperii căsniciei, în special în ceea ce privește custodia copilului și posibila împărțire a bunurilor comune. Pe parcursul demersului, însă, situația s-a schimbat radical.

Cum și-au împărțit averea Dan Alexa și Andrada

După mai multe discuții, cei doi foști soți au reușit să ajungă la un consens în legătură cu toate aspectele esențiale ale separării. Având în vedere prezența unui copil minor, s-a optat pentru o soluție mai rapidă și mai puțin conflictuală: finalizarea divorțului la notar.

Chiar dacă exista deja un dosar pe rolul instanței, legislația permite finalizarea procedurii la notariat, dacă ambele părți sunt de acord și toate detaliile au fost stabilite. În astfel de cazuri, instanța este informată că divorțul a fost pronunțat pe cale amiabilă, iar procesul este închis.

„Într-o primă fază, într-adevăr, am demarat procedura de divorț, pentru că părțile nu se înțeleseseră cu privire la termenii unei eventuale desfaceri ale căsătoriei. Ulterior, părțile s-au înțeles, ținând seama și că este implicat un copil minor, au decis de comun acord că este mai bine să divorțeze la notariat.

E o procedură legală. Faptul că nu poți divorța la notariat, dacă ai promovat un proces civil, este o informație care nu se susține în lege. Poți divorța, iar instanța va lua act de această împrejurare”, a spus avocatul Virgil Boglea, potrivit Spynews.

Înțelegerea dintre cei doi a vizat atât custodia copilului, cât și chestiunile patrimoniale. Astfel, nu va mai exista un proces de partaj, întrucât împărțirea bunurilor a fost negociată și stabilită în cadrul aceluiași acord.

Din punct de vedere juridic, divorțul este deja definitiv, iar ambele părți au început o nouă etapă a vieții. Se pare că fiecare dintre ei a dorit să evite un conflict mediatic și să limiteze expunerea în presă, având în vedere că atât Alexa, cât și fosta sa soție sunt persoane cunoscute.

Alegerea de a încheia căsătoria la notar, după inițierea unui proces în instanță, nu este o situație neobișnuită, mai ales atunci când există o voință comună de a evita prelungirea procedurilor. În asemenea cazuri, notarul autentifică acordul părților, iar documentele sunt apoi comunicate instanței, care ia act de soluționarea litigiului. Avantajul acestei metode constă în rapiditatea și caracterul confidențial al procesului, precum și în reducerea costurilor și a timpului implicat.

