De: David Ioan 09/12/2025 | 07:51
Cum au reacționat acești doi americani, după ce au băut țuică pentru prima dată, într-un restaurant din București. Foto: Captură YouTube

Vloggerii de călătorie Chad și Claire, un cuplu din Statele Unite, s-au aflat în Centrul Vechi al Bucureștiului, locul unde au ales să filmeze experiența lor culinară și culturală.

Zona este cunoscută pentru atmosfera vibrantă, plină de restaurante tradiționale, terase și baruri, fiind unul dintre cele mai populare puncte turistice din Capitală.

Chad şi Claire, experienţă culinară autentic românească

Aceştia au transformat cina lor din capitala României într-o experiență memorabilă după ce au gustat pentru prima dată țuică și palincă. De la primele înghițituri, atmosfera s-a umplut de surpriză și amuzament. Claire și Chad au privit momentul ca pe o provocare culturală, descoperind că băuturile românești sunt mult mai tari decât se așteptau.

Claire degustă ţuică românească. Sursa: Captură YouTube

Contrastul dintre așteptările lor și realitatea intensă a țuicii și palincii a dat un plus de autenticitate serii.

Contactul cu ţuica şi pălinca – primele impresii

Claire a început cu țuica, celebra băutură românească din prune. Ridicând paharul, a spus că momentul este festiv, mai ales că tocmai scăpase de o problemă de sănătate:

„Astăzi poate fi o zi festivă, de ce nu? Suntem în România și sărbătorim faptul că suntem aici și că mi-a trecut toxiinfecția alimentară.”

Însă prima înghițitură a fost un adevărat șoc:

„Oh, Doamne! Da, foarte tare. Foarte tare, într-adevăr. Aproape ca un shot. Puțin dulce. Simt gustul de prună. Simt cum arde.”

Reacţia lui Claire la ţuica românească. Sursa: Captură YouTube

Chad a urmat cu palinca, un rachiu din fructe precum prune, cireșe și caise. Se aștepta la un vin de desert, dar a descoperit rapid că băutura este la fel de tare ca un shot:

„Nu știu de ce, mă așteptam la un vin de desert. Dar asta e ca un shot. Totuși, acum chiar îmi place.”

În final, experiența lui Chad și Claire în Centrul Vechi al Bucureștiului s-a transformat într-o adevărată aventură culturală. Întâlnirea lor cu țuica și palinca a fost plină de surprize, dar și de entuziasm, iar autenticitatea momentului a cucerit atât pe ei, cât și pe urmăritorii lor.

Îmbinând tradițiile românești cu atmosfera vibrantă a capitalei, cei doi vloggeri au reușit să surprindă esența unei seri tipic românești – puternică, savuroasă și memorabilă.

