Cum au reuşit doi soţi din Australia să scape de rate şi să-şi cumpere o casă în Italia la preţul unei maşini

Un cuplu din Australia a decis să își schimbe radical viața după ce a constatat că nu mai poate acoperi costurile tot mai ridicate ale traiului.

Deși își cumpăraseră o locuință în apropiere de centrul orașului Brisbane la finalul anului 2021, Sophie Bouali și soțul ei, Adam, au ajuns la concluzia că presiunea financiară devenise prea mare. Cheltuielile zilnice, ratele și scumpirile constante i au determinat să caute o alternativă în afara țării.

Sophie, care lucrează în domeniul administrativ, a explicat că situația lor nu este una izolată:

„Australia a fost un loc minunat pentru a trăi și a ne construi viața, dar, ca mulți australieni, am simțit cu siguranță creșterea costului vieții în ultimii ani. Așa că am început să ne gândim dacă nu cumva există un alt stil de viață care ni s-ar potrivi mai bine pe termen lung. Ca în multe case, o mare parte din venitul nostru merge pe cheltuieli zilnice și pe rate la credit”.

După ce au analizat opțiunile, cei doi au început să caute proprietăți în Europa. În urma mai multor deplasări și vizionări, au găsit o casă cu două dormitoare în regiunea Lazio, aproape de sudul Toscanei, la prețul de 55.000 de euro.

„Am cumpărat o casă în Italia la prețul unei camionete în Australia. Când am început să caut proprietăți, am fost șocată să văd cât de accesibile erau unele locuințe în Italia comparativ cu Australia. Ne-am dat seama că a deține o casă complet plătită și a trăi fără credit ipotecar ar putea fi, de fapt, posibil”, a spus Sophie.

Locuința, dispusă pe trei niveluri, include două dormitoare, o bucătărie open space, o baie renovată, un garaj și o pivniță. Casa fusese modernizată în urmă cu aproximativ un deceniu și nu necesită investiții suplimentare.

„Este o casă semi-detașată, dar independentă… Include și electrocasnice de bucătărie încorporate”, a detaliat ea.

Orașul în care se află proprietatea are aproximativ 6.000 de locuitori, numeroase cafenele și gelaterii, fiind la două ore de Roma. Procesul de achiziție a fost însă mai complex decât în Australia.

„Cu siguranță nu a fost la fel de simplu ca în Australia… În cazul nostru, acestea au fost de aproximativ 11.000 de euro”, a explicat Sophie, referindu se la taxele și comisioanele suplimentare.

Motivul principal al relocării îl reprezintă stilul de viață mai accesibil și mai relaxat.

„Ne place foarte mult ritmul mai lent al vieții, limba, mâncarea și sentimentul puternic de comunitate… Din calculele noastre, costul general al vieții poate fi cu aproximativ 30% mai mic decât în Australia”, a spus ea.

Cum au reuşit

Mutarea în Italia a fost și o ocazie pentru Sophie de a se reconecta cu originile sale.

„Italia a avut sens pentru mine deoarece am origini italiene, dar a fost și despre redescoperirea limbii și culturii într-un mod mai profund”, a explicat aceasta, menționând că studiază limba de câțiva ani.

În paralel, cuplul a preluat afacerea familiei, Languages Made Easy, care oferă resurse pentru învățarea limbilor străine.

„Eu și soțul meu am preluat afacerea familiei… Acum o gestionăm împreună și o extindem către produse digitale pentru cursanți adulți”, a spus Sophie. Banii obținuți din vânzarea afacerii lui Adam au permis achitarea integrală a locuinței din Italia.

Sophie este eligibilă pentru cetățenia italiană, iar cei doi se pregătesc să se mute definitiv până la finalul anului, după trei ani de planificare. Până atunci, intenționează să listeze casa pe Airbnb.

„Ne pregătim pentru asta de peste trei ani… Plănuim să ne mutăm cu cei doi câini ai noștri”, a precizat ea.

Proprietatea din Australia a fost vândută, iar pe viitor cuplul ia în calcul investiții imobiliare în Toscana.

„Ne-ar plăcea ca, în viitor, să cumpărăm o casă de renovat în Toscana…”, a spus Sophie.

Pentru cei care se gândesc la o relocare similară, recomandarea ei este clară:

„Documentați-vă bine și găsiți un agent imobiliar bun… Și chiar dacă nu aveți origini italiene, australienii pot cumpăra proprietăți și pot aplica pentru vize. Poate că nu este cel mai simplu proces, dar dacă vă doriți cu adevărat, este absolut posibil”.

