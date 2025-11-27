Cum eviți un tantrum, metoda Adela Popescu! Lecție de parenting în mijlocul pădurii

Adela Popescu l-a scos pe mezin la plimbare cu bicicleta la pădure. Ea și ”Micul Prinț”, în vârstă de doar patru anișori, sunt asortați, e o scenă mega cute! Asta până când vine vremea să plece spre casă. Vine tantrumul sau nu vine? CANCAN.RO vă prezintă imagini elocvente cu întreaga scenă!

Adela Popescu are trei băieți cu Radu Vâlcan, însă cei mari probabil erau la școală, iar mezinul trebuia scos la manej, ca să obosească și să doarmă bine de prânz. O tactică binecunoscută pentru toate mămicile. Și pe cei mici nimic nu-i doboară mai tare decât aerul rece de la pădure. E firesc ca Adela să-l echipeze și să-l scoată la o tură de bicicletă. Fericire pură pentru cel mic!

Misiune imposibilă pentru Adela Popescu: Ea vrea acasă, copilul încă o tură!

Fericirea se încheie când vine ora de plecare spre casă. Cei mici știu care e problema. Mama vrea să plece exact când distracția e cea mai mare. Niciodată când se plictisesc. Asta pare să se întâmple și acum, pentru că Adela Popescu pare să ducă o intensă muncă de convingere ca să-l facă pe prichindel să se îndrepte spre mașină, și nu spre potecă, la altă tură. Scenă ultracunoscută pentru mămicile care se implică, nu cele cu bonă filipineză, care doar își fac selfie cu căruciorul, dar de împins îl împinge forța de muncă de import.

Cel mic e în pragul unui tantrum, pentru că, evident, nu vrea acasă. Dar Adela are alte planuri și insistă. ”Ce mă fac cu băiatul ăsta?”, parcă zice Adela Popescu. ”Stai să vezi când se fac mari!”, ar zice mămicile cu odrasle trecute de pubertate. Ceea ce Adela Popescu va afla cât de curând.

Cine a câștigat bătălia: Vedeta sau „Micul prinț”?!

Adela are o ținută de mămică ”hands on”, cu o jachetă comodă din piele și niște blugi baggy de culoare gri, ”de tăvăleală” cum spun mămicile, și nici nu e machiată, pentru că efectiv este imposibil să te machiezi când trebuie să îmbraci un mic copilaș de patru ani, a cărui misiune în viață este să-ți zădărnicească orice planuri.

Ieșirea se termină cu bine. Prichindelul coboară de bunăvoie de pe bicicletă, (dar nu-și scoate casca, pentru că nu se știe, poate mami oprește undeva și se mai dă), Adela suie bicicleta în portbagaj și se pregătesc de plecare. Situație rezolvată cu bine, Adela Popescu primește un FB meritat. Dar a fost la limită, se putea lăsa cu urlete de ar fi băgat în sperieți chiar și mistreții din pădurea Băneasa. Cine știe, cunoaște.

CITEȘTE ȘI: Interviul în care Adela Popescu nu le ”iartă” nici pe viitoarele…nurori: ”Nu o să facă diferența între roșie și ardei gras!” De ce trebuie să fie, musai, bogătașă

ACCESEAZĂ ȘI: Care este cel mai ‘dificil’ copil al Adelei Popescu cu Radu Vâlcan. Ce le face micuțul părinților

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.