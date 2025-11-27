Acasă » Exclusiv » Cum eviți un tantrum, metoda Adela Popescu! Lecție de parenting în mijlocul pădurii

Cum eviți un tantrum, metoda Adela Popescu! Lecție de parenting în mijlocul pădurii

De: Adrian Vâlceanu 27/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Adela Popescu l-a scos pe mezin la plimbare cu bicicleta la pădure. Ea și ”Micul Prinț”, în vârstă de doar patru anișori, sunt asortați, e o scenă mega cute! Asta până când vine vremea să plece spre casă. Vine tantrumul sau nu vine? CANCAN.RO vă prezintă imagini elocvente cu întreaga scenă!

Adela Popescu are trei băieți cu Radu Vâlcan, însă cei mari probabil erau la școală, iar mezinul trebuia scos la manej, ca să obosească și să doarmă bine de prânz. O tactică binecunoscută pentru toate mămicile. Și pe cei mici nimic nu-i doboară mai tare decât aerul rece de la pădure. E firesc ca Adela să-l echipeze și să-l scoată la o tură de bicicletă. Fericire pură pentru cel mic!

Misiune imposibilă pentru Adela Popescu: Ea vrea acasă, copilul încă o tură!

Fericirea se încheie când vine ora de plecare spre casă. Cei mici știu care e problema. Mama vrea să plece exact când distracția e cea mai mare. Niciodată când se plictisesc. Asta pare să se întâmple și acum, pentru că Adela Popescu pare să ducă o intensă muncă de convingere ca să-l facă pe prichindel să se îndrepte spre mașină, și nu spre potecă, la altă tură. Scenă ultracunoscută pentru mămicile care se implică, nu cele cu bonă filipineză, care doar își fac selfie cu căruciorul, dar de împins îl împinge forța de muncă de import.

Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte....
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Adela Popescu, lecție de parenting, în pădure

Cel mic e în pragul unui tantrum, pentru că, evident, nu vrea acasă. Dar Adela are alte planuri și insistă. ”Ce mă fac cu băiatul ăsta?”, parcă zice Adela Popescu. ”Stai să vezi când se fac mari!”, ar zice mămicile cu odrasle trecute de pubertate. Ceea ce Adela Popescu va afla cât de curând.

Cine a câștigat bătălia: Vedeta sau „Micul prinț”?!

Adela are o ținută de mămică ”hands on”, cu o jachetă comodă din piele și niște blugi baggy de culoare gri, ”de tăvăleală” cum spun mămicile, și nici nu e machiată, pentru că efectiv este imposibil să te machiezi când trebuie să îmbraci un mic copilaș de patru ani, a cărui misiune în viață este să-ți zădărnicească orice planuri.

Fiul îi cam dă bătăi de cap prezentatoarei

Ieșirea se termină cu bine. Prichindelul coboară de bunăvoie de pe bicicletă, (dar nu-și scoate casca, pentru că nu se știe, poate mami oprește undeva și se mai dă), Adela suie bicicleta în portbagaj și se pregătesc de plecare. Situație rezolvată cu bine, Adela Popescu primește un FB meritat. Dar a fost la limită, se putea lăsa cu urlete de ar fi băgat în sperieți chiar și mistreții din pădurea Băneasa. Cine știe, cunoaște.

CITEȘTE ȘI: Interviul în care Adela Popescu nu le ”iartă” nici pe viitoarele…nurori: ”Nu o să facă diferența între roșie și ardei gras!” De ce trebuie să fie, musai, bogătașă

ACCESEAZĂ ȘI: Care este cel mai ‘dificil’ copil al Adelei Popescu cu Radu Vâlcan. Ce le face micuțul părinților

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Marian Grozavu, „trădat” de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Exclusiv
Marian Grozavu, „trădat” de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
A lăsat cavalerismul în parcare! Nicolai Tand a urcat primul în Porsche
Exclusiv
A lăsat cavalerismul în parcare! Nicolai Tand a urcat primul în Porsche
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și...
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România:...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
Digi24
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere...
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Digi 24
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
Digi24
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marian Grozavu, „trădat” de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Marian Grozavu, „trădat” de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
A lăsat cavalerismul în parcare! Nicolai Tand a urcat primul în Porsche
A lăsat cavalerismul în parcare! Nicolai Tand a urcat primul în Porsche
Drama neștiută a juratului de la Chefi la Cuțite! Chef Richard Abou Zaki, abuzat în bucătărie
Drama neștiută a juratului de la Chefi la Cuțite! Chef Richard Abou Zaki, abuzat în bucătărie
Alertă în România! Maria este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Alertă în România! Maria este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Ce s-a găsit asupra tânărului mort în Lacul Gheorgheni, din Cluj. Ies la iveală noi detalii din ...
Ce s-a găsit asupra tânărului mort în Lacul Gheorgheni, din Cluj. Ies la iveală noi detalii din anchetă!
Anunțul momentului! S-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: ”Tot ce n-a mers, nu a fost ...
Anunțul momentului! S-a despărțit de iubit după Asia Express 2025: ”Tot ce n-a mers, nu a fost pentru mine”
Vezi toate știrile
×