Acasă » Știri » Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară

Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară

De: Irina Vlad 24/12/2025 | 07:30
Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară
sursă foto: Pixabay

Pregătirile preparatelor tradiționale pentru masa festivă de Crăciun sunt în plină desfășurare. În majoritatea gospodăriilor din țară, sacrificarea porcului este un obicei la care – cel mai probabil – nu se va renunța niciodată. Ca parte din ritual, jumările sunt primele preparate gătite. Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun? Care este, de fapt, secretul rețetei bunicilor de la țară?

Jumările și topirea slăninei sunt primele preparate gătite după sacrificarea porcului de Crăciun. Jumările se pregătesc prin prăjire slăninei până când devine aurie, crocantă la exterior și moale la interior.

Cum faci jumări de porc crocante la exterior

De sute de ani, gătirea jumărilor este un obicei programat în ziua de Ignat, atunci când are loc sacrificarea porcului. Familia, vecinii și prietenii se strâng în jurul focului și degustă primele preparate direct din ceaun, jumările devenind astfel un simbol al bogăției, belșugului și bucuriei. În trecut, în gospodăriile de la sate, jumările erau considerate provizii de iarnă și simbol al ospățului de Ignat.

Revenind în vremurile actuale, pentru mulți dintre români, jumările au devenit o delicatesă, în unele cazuri un moft, uneori chiar o plăcere culinară ocazională (în special pentru cei care țin la siluetă, ori au probleme de sănătate).

Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară/ sursă foto: captură video YouTube

Cum faci jumări de porc moi la interior

Secretul unor jumări crocante la exterior și moi în interior are legătură cu modalitatea în care sunt gătite, dar și locul unde sunt depozitate după. Procesul de prăjire a bucătilor de slănină trebuie să fie lent, astfel încât să se topească încet la foc mic. Spre final, preț de câteva minute, secretul este să dați flacăra mai mare pentru ca jumările să capete acea crustă aurie și crocantă.

Pentru a avea provizii pentru aproape tot anul, după ce se scoteau jumăriile din ceaun, gospodinele de la țară le transfereau într-o oală de lut sau în putini de lemn, apoi acoperite complet cu grăsime lichidă (topită). Cea din urmă se solidifica și le izola de aer. Prin această metodă, jumările rămâneau proaspete luni întregi, fiind gata de consum până aproape de vară.

Rețete de Crăciun! Sarmale în cuib – rețeta „furată” din Ardeal de Radu Anton Roman

Cozonacul a ajuns atât de scump, încât românii își cumpără la felie. Ce preț are acum, în decembrie 2025

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Știri
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Știri
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
Digi24
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
Digi24
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat....
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, ...
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, de fapt
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Program TV 24 decembrie 2025. Ce vedem pe micile ecrane în Ajunul Crăciunului
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles
Încă o lovitură pentru Prințul Andrew. Ce au decis autoritățile în privința fratelui Regelui Charles
Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului
Lovitură dură pe front! Kievul confirmă pierderea Siverskului
Vezi toate știrile
×