Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun. Secretul rețetei bunicilor de la țară

Pregătirile preparatelor tradiționale pentru masa festivă de Crăciun sunt în plină desfășurare. În majoritatea gospodăriilor din țară, sacrificarea porcului este un obicei la care – cel mai probabil – nu se va renunța niciodată. Ca parte din ritual, jumările sunt primele preparate gătite. Cum faci jumări de porc crocante la exterior și moi la interior pentru masa de Crăciun? Care este, de fapt, secretul rețetei bunicilor de la țară?

Jumările și topirea slăninei sunt primele preparate gătite după sacrificarea porcului de Crăciun. Jumările se pregătesc prin prăjire slăninei până când devine aurie, crocantă la exterior și moale la interior.

Cum faci jumări de porc crocante la exterior

De sute de ani, gătirea jumărilor este un obicei programat în ziua de Ignat, atunci când are loc sacrificarea porcului. Familia, vecinii și prietenii se strâng în jurul focului și degustă primele preparate direct din ceaun, jumările devenind astfel un simbol al bogăției, belșugului și bucuriei. În trecut, în gospodăriile de la sate, jumările erau considerate provizii de iarnă și simbol al ospățului de Ignat.

Revenind în vremurile actuale, pentru mulți dintre români, jumările au devenit o delicatesă, în unele cazuri un moft, uneori chiar o plăcere culinară ocazională (în special pentru cei care țin la siluetă, ori au probleme de sănătate).

Cum faci jumări de porc moi la interior

Secretul unor jumări crocante la exterior și moi în interior are legătură cu modalitatea în care sunt gătite, dar și locul unde sunt depozitate după. Procesul de prăjire a bucătilor de slănină trebuie să fie lent, astfel încât să se topească încet la foc mic. Spre final, preț de câteva minute, secretul este să dați flacăra mai mare pentru ca jumările să capete acea crustă aurie și crocantă.

Pentru a avea provizii pentru aproape tot anul, după ce se scoteau jumăriile din ceaun, gospodinele de la țară le transfereau într-o oală de lut sau în putini de lemn, apoi acoperite complet cu grăsime lichidă (topită). Cea din urmă se solidifica și le izola de aer. Prin această metodă, jumările rămâneau proaspete luni întregi, fiind gata de consum până aproape de vară.

