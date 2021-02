Cum îi stă Biancăi Drăgușanu cu perucă „Angelică” FOTO

Bianca Drăgușanu este adepta perucilor de foarte mult timp. Blondina a apărut deseori cu peruci din păr natural, fie lungi în cozi, fie scurte bob, blonde, șatene sau chiar roșcate. Toate modele o avantajează și arată la fel de bine pe podoaba sa capilară.

Bianca Dragușanu a postat recent o fotografie pe Instagram cu una dintre perucile pe care le poartă cel mai des, modelul „Angel grey”, în nuanța blond platinat, cu păr scurt, tuns bob. Coafura îi vine de minune blondinei. Ea a recunoscut de multe ori că este adepta purtării perucilor. În GALERIA FOTO puteți vedea mai multe modele de peruci adoptate de Bianca Drăgușanu.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ?????? ???̃?????? ? (@biancadragusanu18)

Bianca Drăgușanu poartă peruci de mai bine de șapte ani

“Momentan, am renuntat la extensii. Mi-am deschis parul spre o culoare naturala, m-am tuns si o sa port extensii cand si cand. La evenimente, la ocazii sau cand imi vine. Mi-a placut foarte mult si cum m-a prins blondul, cum mi-a stat cand am purtat peruca. Da, mi-am luat o peruca. As vrea sa ma fac blonda, dar se deterioreaza parul foarte tare. Asa ca atunci cand o sa mi se faca dor de culoarea asta o sa o folosesc peruca. E practica: o speli, o coafezi si cand te plictisesti poti sa o vopsesti in ce culoare iti vine”, a declarat Bianca Dragusanu pentru WOWbiz.ro în urmă cu câțiva ani.

