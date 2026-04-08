Acasă » Știri » Cum încearcă Jador să o împace pe Oana Ciocan. Gestul artistului i-a emoționat pe fani

Cum încearcă Jador să o împace pe Oana Ciocan. Gestul artistului i-a emoționat pe fani

De: Irina Vlad 08/04/2026 | 22:18
Jador, melodie dedicată special Oanei Ciocan/ sursă foto: social media

Jador pare să regrete amarnic decizia de a divorța de Oana Ciocan, femeia pe care a dus-o în fața altarului și alături de care are un copil. Manelistul a reacționat impulsiv, iar acum nu mai știe cum să o recucerească. Cea mai recentă melodie lansată pare să fie un strigăt către femeia pe care o iubește. 

În urmă cu doar câteva săptămâni, Jador mărturisea că a divorțat de Oana Ciocan. Decizia a venit la doar 9 luni de când au devenit părinți și imediat după ce manelistul a anunțat public că vrea să ia o pauză artistică.

Jador și Oana Ciocan/ Sursa foto: Facebook

Ei bine, se pare că Jador ar fi trecut printr-o perioadă delicată pe plan sentimental, însă niciuna dintre aceste decizii nu era stabilită definitiv. Timpul a trecut, iar mustrările de conștiință au început să-i dea târcoale. Acum, după ce a realizat că a fost „victima” unor decizii impulsive, manelistul încearcă să se împace cu soția lui.

A revenit în muzică și prima melodie lansată reflectă dorința sa de a forma din nou o familie unită și fericită alături de mama copilului său. Versurile piesei „Orgoliul” vorbesc despre orgoliul care le-a afectat viața și relația, dar și despre faptul că el și-a recunoscut greșelile și își asumă vina.

Prin fiecare vers, Jador lasă de înțeles că este sincer și că încearcă nu doar să își spună povestea, ci și să transmită un mesaj de împăcare, în speranța ca  Oana Ciocan îl va primi înapoi acasă.

„Eu am greșit, e adevărat/ Ne-am separat

Tot timpul ăsta mi-ai lipsit/ Mi-am asumat, sunt vinovat, îndurerat, de dor secat

Nu sunt perfect, dar cum sunt eu chiar te-am iubit/ Îndurerat, de dor secat nu e corect, greșelile eu mi le-am plătit

La drum cu tine am pornit, dar acum tot universul s-a oprit

A câștigat orgoliul, parcă am fi doi copii/ Un narcisist notoriu, cât te-am putut iubi

Am construit o casă să îi dăm foc din temelii/ Privești arzând iubirea noastră orbită de gelozii”, sunt o parte din versurile melodiei lui Jador.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Smiley, dat în judecată pentru un ”plagiat evident”. Despăgubiri de 400.000 de euro și legătura ...
Smiley, dat în judecată pentru un ”plagiat evident”. Despăgubiri de 400.000 de euro și legătura cu trupa Coldplay
Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională. Familia a cerut pentru marele ...
Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, depus la Arena Națională. Familia a cerut pentru marele antrenor un sicriu Boston de 3000 €, același pe care l-a avut și Ion Iliescu
Vești proaste de la ANM! Cum va fi vremea în noaptea de Înviere 2026
Vești proaste de la ANM! Cum va fi vremea în noaptea de Înviere 2026
Cât de bogat este, de fapt, Valentin Sanfira? Misterul „milioanelor” din licitații, nunți ...
Cât de bogat este, de fapt, Valentin Sanfira? Misterul „milioanelor” din licitații, nunți și spectacole
Meryl Streep o critică pe Melania Trump pentru o ținută controversată. „E atât de ciudată și ...
Meryl Streep o critică pe Melania Trump pentru o ținută controversată. „E atât de ciudată și de nepotrivită”
Vezi toate știrile