Cum încearcă Jador să o împace pe Oana Ciocan. Gestul artistului i-a emoționat pe fani

Jador pare să regrete amarnic decizia de a divorța de Oana Ciocan, femeia pe care a dus-o în fața altarului și alături de care are un copil. Manelistul a reacționat impulsiv, iar acum nu mai știe cum să o recucerească. Cea mai recentă melodie lansată pare să fie un strigăt către femeia pe care o iubește.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Jador mărturisea că a divorțat de Oana Ciocan. Decizia a venit la doar 9 luni de când au devenit părinți și imediat după ce manelistul a anunțat public că vrea să ia o pauză artistică.

Jador nu știe ce să mai facă să se împace cu Oana Ciocan

Ei bine, se pare că Jador ar fi trecut printr-o perioadă delicată pe plan sentimental, însă niciuna dintre aceste decizii nu era stabilită definitiv. Timpul a trecut, iar mustrările de conștiință au început să-i dea târcoale. Acum, după ce a realizat că a fost „victima” unor decizii impulsive, manelistul încearcă să se împace cu soția lui.

A revenit în muzică și prima melodie lansată reflectă dorința sa de a forma din nou o familie unită și fericită alături de mama copilului său. Versurile piesei „Orgoliul” vorbesc despre orgoliul care le-a afectat viața și relația, dar și despre faptul că el și-a recunoscut greșelile și își asumă vina.

Prin fiecare vers, Jador lasă de înțeles că este sincer și că încearcă nu doar să își spună povestea, ci și să transmită un mesaj de împăcare, în speranța ca Oana Ciocan îl va primi înapoi acasă.

„Eu am greșit, e adevărat/ Ne-am separat Tot timpul ăsta mi-ai lipsit/ Mi-am asumat, sunt vinovat, îndurerat, de dor secat Nu sunt perfect, dar cum sunt eu chiar te-am iubit/ Îndurerat, de dor secat nu e corect, greșelile eu mi le-am plătit La drum cu tine am pornit, dar acum tot universul s-a oprit A câștigat orgoliul, parcă am fi doi copii/ Un narcisist notoriu, cât te-am putut iubi Am construit o casă să îi dăm foc din temelii/ Privești arzând iubirea noastră orbită de gelozii”, sunt o parte din versurile melodiei lui Jador.

