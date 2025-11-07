Acasă » Exclusiv » Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!

De: Delina Filip 07/11/2025 | 16:56
Andreea Bostănică a devenit un fenomen pe platformele de socializare. Cu 3,7 milioane de urmăritori pe Instagram, 6,8 milioane pe Tiktok și un milion pe Youtube, influencerița și-a creat o bază de fani solidă care o urmăresc și o apreciază orice ar face sau promova. Face zeci de mii de euro lunar din influcencereală, iar vedeta nu se sfiește să acceseze toate nișele posibile. Vorbim aici despre site-uri care îi aduc profituri. Doar că, recent, CANCAN.RO a prins-o cu minciuna pe Andreea, iar noi avem dovada! Cum face bani de pe urma încrederii lor, aflați în rândurile următoare. 

Andreea Bostănică este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate și urmărite prezențe din online. Tânăra de doar 21 de ani promovează o viață de lux, cu haine, bijuterii și mașini extrem de scumpe. Deține mai multe imobile, dar și bijuterii pe patru roți cu care ia ochii oricărui om de rând care se oprește o clipă să admire frumusețile cu mulți cai putere pe care moldoveanca le conduce. Mai mult, săptămânal, șatena se postează cu buchete de flori imense și cadouri care de care mai extravagante. De ceva vreme, Andreea Bostănică a decis să acceseze și alte niște…vorba aceea, dacă este să iasă banu`, de ce să nu?! Mai noi, tânăra promovează Trendyol, platforma pe care vedetele își rotunjesc serios veniturile. (așa cum vă arătam aici). Nimic de comentat până aici! Doar că, Andreea nu este sinceră cu urmăritorii ei. Iată de ce!

Andreea Bostănică prinsă cu minciuna! Cum face bani de pe urma încrederii urmăritorilor

După ce Abush a băgat-o pe Andreea Bostănică în afacerile sale, oferindu-i procent din vânzări, influencerița nu se oprește aici! Șatena, cum este o influenceriță de succes, cu milioane de urmăritori, așa cum vă relatam adineauri, face și ea profituri frumoase din diverse colaborări și promovări. Una dintre ele este de pe platforma pe care toate vedetele o accesează, mai noi: Trendyol. Doar că, dacă vedetele joacă cinstit, Andreea a decis să facă anumite smecherii care, mai mult ca sigur, nu vor fi bine văzute de urmăritorii ei. Mai exact, a decis să caute haine identice cu articolele de brand pe care deja le are și să le promoveze ca și cum le-ar fi cumpărat de pe Trendyol.

Luăm un exemplu recent: Andreea promovează o căciulă pe care susține că a cumpărat-o de pe acest site. „Mai țineți minte postarea cu această blăniță? Toată lumea m-a întrebat de unde mi-am luat-o! Sincer, nu am vrut să spun pentru că îmi place prea mult și voiam să o am doar eu. Dar, și mami și-a comandat-o, și prietenele mele și-au comandat-o, așa că nu mai este un secret. Vă las link-ul”, spune ea în videoclip. Doar că, dacă ne uităm, vom da de un videoclip, filmat cu luni în urmă, cu fix aceeași căciulă pe care ne spune că a luat-o…din Paris.

Strategia la care a apelat influencerița

Mergem mai departe, căci mai avem. Remarcăm că Andreea face reclamă câtorva haine, dar și unor brățări despre care le spune oamenilor că au un „preț foarte bun”. Ei bine, se pare că respectivele brățări, dar și hainele ar fi de pe acest site. Doar că, dacă analizăm, din nou, postările, vom vedea că influencerița are brățara de la Chopard, primită sau achiziționată de Crăciun, anul trecut. O astfel de brățară costă 5.000 de euro, însă pe site este vândut un model asemănător cu un preț foarte accesibil!

Brățara pe care Andreea o promovează/ brățara Chopard pe care influencerița a achiziționat-o în decembrie 2024
Brățara pe care Andreea o promovează/ brățara Chopard pe care influencerița a achiziționat-o în decembrie 2024

Andreea, data viitoare nu este nevoie să minți, căci fanii care te urmăresc oricum vor cumpăra hainele și accesoriile asemănătoare cu alte tale, iar cu sinceritatea câștigi mai multe. Noi zicem că nu este niciodată prea târziu să îți recunoști strategia, căci, știi cum se spune: „o greșeală recunoscută este pe jumătate iertată”.

