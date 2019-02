Cum își motivează Monica Gabor fetița să învețe din plăcere: ”Noi combinăm metodele tradiționale dar ne folosim si de tehnologie”

Mulți părinți se confruntă cu probleme atunci când vine vorba să-i motiveze pe copiii lor în a învăța din plăcere. Însă vedeta a găsit secretul și l-a împărtășit și cu alți părinți.

Monica Gabor a găsit soluția perfectă pentru a o motiva pe Irinuca să învețe din plăcere. Și nu numai pe ea ci și pe fiul iubitului ei, Mr. Pink. Iar vedeta s-a gândit să împărtășească secretul și cu alți părinți dornici de a se implica în viața copiilor lor, fără să întâmpine vreo situație delicată atunci când vine vorba de teme și învățat. (CITEȘTE ȘI: IRINA COLUMBEANU A ÎMPLINIT 12 ANI! MESAJUL EMOȚIONANT TRANSMIS DE MONICA GABOR: “EU ȚI-AM DAT VIAȚĂ“)

”Bună tuturor! ❤️❤️❤️ Voi cum vă motivați copiii să le facă plăcere să învețe mai bine? Noi combinăm metodele tradiționale dar ne folosim si de tehnologie. Antony își îmbunătățește gramatica, scrisul și matematica prin mai multe aplicații de genul Lexia, Reflex dar și uitându-se pe YouTube la diferite canale educative (și nu numai, cărui băiat de 8 ani nu îi place Pokemon Go??). Un canal de YouTube interesant și educativ în română este “Eu și lumea”. Copiii au nevoie să acumuleze cunostințe și prin joacă. Nu uitați să dați share, să ajungă și la alți părinți si la copiii lor isteti:) Am părinți care ma întreabă trucuri să îi facă pe cei mici să învețe. Lista este lungă, acestea sunt doar câteva dintre idei. Va pup, fiți răbdători. Everything will be OK in the end and if it’s not OK then it is not the end. ?? Aștept idei, mulțumesc ❤️❤️❤️”, a scris Monica Gabor pe contul ei de Facebook.

Monica Gabor se iubește cu Mr. Pink de aproape 10 ani

Monica Gabor s-a născut pe 8 ianuarie 1988 la Bacău şi este fotomodel. Ea a fost căsătorită cu omul de afaceri Irinel Columbeanu. Cei doi au devenit părinţi de fetiţă în 2007, iar în 2011, ei au divorţat. După despărţirea de afaceristul de la Izvorani, modelul şi-a refăcut viaţa alături de miliardarul chinez Mr. Pink. (VEZI ȘI: MONICA GABOR, ÎNSĂRCINATĂ?! CHIAR EA A ANUNȚAT: ”ESTE BĂIAT!”)

La începutul acestui an, Monica Gabor a fost dată de gol de fiica biologică, Irina Columbeanu, că, peste Ocean, ea a devenit mamă adoptivă pentru fiul iubitului său. Pe „fratele vitreg” al Irinei îl cheamă Antony.