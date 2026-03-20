Acasă » Știri » Cum îți arată organismul că inima ta este în pericol. Semnul pe care nu trebuie să îl ignori

Cum îți arată organismul că inima ta este în pericol. Semnul pe care nu trebuie să îl ignori

De: Denisa Crăciun 20/03/2026 | 10:52
Cum îți arată organismul că inima ta este în pericol. Semnul pe care nu trebuie să îl ignori

Greutatea corporală este un factor esențial atunci când vorbim despre sănătatea inimii. Cu toate acestea, nu este suficient să ai o greutate optimă. Un alt detaliu este la fel de important, însă puțini cunosc acest lucru. Specialiștii spun că nu ar trebui să ignori acest semn.

Sănătatea inimii este foarte importantă. Cu toții știm că o greutate corporală optimă este esențială pentru întregul organism. Totuși, trebuie să ținem cont și de un alt aspect. Grăsimea abdominală este un factor pe care puțini îl iau în calcul, însă în realitate este un indicator mult mai puternic al riscului cardiovascular. Cercetătorii au demonstrat, în urma unui studiu, că persoanele cu talia mai mare au un risc crescut de a avea probleme cu inima, chiar dacă greutatea lor totală este una ideală pentru ei.

Cum îți arată organismul că inima ta este în pericol

Mulți cred că o talie mai mare este doar o problemă de estetică, mai ales atunci când greutatea este una optimă. Acest lucru este un semnal de alarmă pentru inimă. Grăsimea acumulată în jurul abdomenului afectează funcția cardiacă și poate provoca inflamații periculoase pentru vasele de sânge și mușchiul cardiac.

Așadar, grăsimea viscerală, așa cum mai este cunoscută, nu este doar un depozit de sânge, ci este activă din punct de vedere endocrin. Asta determină inflamația cronică care deteriorează pereții vaselor de sânge, crescând riscul de ateroscleroză, perturbează funcția sistemului imunitar și favorizează formarea de țesut cicatricial în mușchiul cardiac, afectând contractilitatea inimii.

Un studiu realizat de Szu-Han Chen arată că măsurarea frecventă a taliei poate preveni din timp problemele cardiace. Studiul a implicat aproape 2.000 de adulți și a durat șapte ani. În cadrul acestuia, s-a evaluat mărimea taliei, dar și raportul talie-înălțime. Pacienții cu grăsime abdominală au prezentat un risc mai mare de inflamație și de boli cardiace, chiar dacă greutatea era una normală. Asta arată că o simple cântărire nu este suficientă. Specialiștii spun că ar trebui să ținem cont de acest aspect și să ne măsurăm talia regulat, să avem o alimentație sănătoasă, să facem exerciții fizice zilnic, dar și să dormim suficient, factor important pentru sănătatea inimii.

