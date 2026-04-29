Cum îți dai seama în 30 de secunde dacă o geantă este falsă. Sfaturile unui expert în domeniu

Pe piața produselor de lux, diferența dintre o geantă autentică și una contrafăcută poate fi uneori extrem de greu de observat. Totuși, potrivit unui expert în domeniu, există câteva indicii simple care pot dezvălui rapid o copie, unele în mai puțin de 30 de secunde.

Într-o demonstrație realizată pentru The Independent, prezentatorul TV Dan Hatfield a arătat câteva metode rapide prin care oricine poate verifica autenticitatea unei genți de designer, fără echipamente speciale sau experiență de specialist, potrivit The Independent.

Unul dintre cele mai simple teste este chiar mirosul. Gențile din piele autentică au, de regulă, un miros natural, ușor distinct, în timp ce falsurile tind să aibă un miros chimic sau plastic, semn al materialelor ieftine folosite în producție.

Atenție la detalii: logo și finisaje

Un alt indiciu important este modul în care arată logo-ul și finisajele interioare. Potrivit expertului, micile variații de tipografie, gravură sau aliniere pot indica imediat un produs contrafăcut. În cazul articolelor autentice, detaliile sunt precise, uniforme și perfect finisate.

Fenomenul falsurilor nu este deloc marginal. Potrivit Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în 2024 autoritățile au confiscat peste 112 milioane de produse contrafăcute, cu o valoare estimată de aproximativ 3,8 miliarde de euro, o parte semnificativă fiind genți și accesorii de lux.

Specialiștii avertizează că piața falsurilor devine tot mai sofisticată, iar unele copii sunt greu de diferențiat chiar și pentru ochii neantrenați. Din acest motiv, cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice atent sursa produsului și să fie atenți la prețuri „prea bune ca să fie adevărate”.

Jimmy Kimmel se apără după ce a numit-o pe Melania Trump „văduvă în devenire”. Prezentatorul respinge acuzațiile de incitare la violență venite din partea Casei Albe

Donald Trump, declarații după atacul de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă. „Am vrut să văd ce se întâmplă, așa că nu le-am făcut munca prea ușoară celor de la Secret Service”