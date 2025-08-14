Cum l-a jignit Ella pe Andrei în fața ispitelor masculine de la Insula Iubirii! Blondina a gafat grav: „Intru în pământ de rușine”

Spiritele se încing și mai tare la Insula Iubirii. Concurenții și ispitele deja s-au apropiat, unii periculos de mult, iar acum declarațiile de dragoste încep să curgă. Cei care au făcut cei mai mulți pași unul spre altul sunt Ella și Teo. Blondina pare că a uitat de partenerul ei și nu ezită să îl critice – asta când nu o vede nimeni. Căci în fața camerelor, Ella încă păstrează aparențele.

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar acum toate privirile sunt ațintite pe cuplul format din Ella și Andrei. Pare că relația acestora începe să se destrame, iar blondina este destul de judecată. Chiar și colegele de insulă o judecă aspru, asta pentru că Ella nu menține aceeași direcție.

Cum l-a jignit Ella pe Andrei în fața ispitelor masculine de la Insula Iubirii

Mulți sunt cei care o acuză pe Ella că se contrazice, mai ales colegele de insulă. Câteva imagini nedifuzate de la Insula Iubirii subliniază perfect acest lucru. Mai exact, chiar înaintea unui bonfire blondina apare în vila sa vorbind cu Teo despre Andrei. Aceasta are o atitudine critică la adresa partenerului său, îl jignește și spune că nu își mai dorește la ceremonie să se simtă că o mamă la ședința cu părinții, care trebuie să fie apostrofată pentru comportamentul partenerului său.

„Sper doar să nu mă mai întorc ca un părinte de la ședința cu părinții, unde îmi spune dirigintele toate c********e pe care la face fi-su la școală. Și intru în pământ de rușine. Așa mă simt câteodată. Așa m-am simțit de fiecare dată, nu câteodată. Spui că eu eram mama la copil, la cel mai h********t al școlii. Uitați doamna Vișan ce face, ce zice fiul dumneavoastră. Așa l-ați crescut? Nu l-am crescut așa. E p***t el”, a spus Ella înainte să plece la bonfire.

Însă, atunci când a ajuns la ceremonie, în fața lui Radu Vâlcan, Ella și-a schimbat complet comportamentul. Aceasta a renunțat la atitudinea critică, redeclarându-și dragostea pentru Andrei.

„Radu Vâlcan: Ella ai emoții? Ella: Am emoții că o să îl văd. Este o emoție pozitivă, este omul pe care îl iubesc”, a fost răspunsul Ellei.

Ei bine, acestea schimbări de atitudine au fost observate și de colegele ei, care nu s-a abținut să arunce tot felul de priviri ironice.

