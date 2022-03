Fostul campion Superkombat Bogdan Stoica avea să ”viziteze” restaurantul Lido, acolo unde a dat nas în nas cu Vali Vijelie. Mai mult, a ascultat și câteva piese ale celebrului manelist, care a cântat în localul unde intrarea a fost 50 de euro. Luptătorul de arte marțiale a venit singur la ”serata” de acum câteva zile, unde a petrecut aproximativ două ore. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Fostul campion mondial Superkombat a nimerit la fix, sigur, dacă este fan Vali Vijelie! Bogdan Stoica „descindea” în restaurantul Lido, acolo unde avea de gând să petreacă, de unul singur, câteva ore. Și să ia, firește, masa.

Spre seară a ajuns luptătorul, s-a instalat bine și a comandat nu după mult timp. Până să-i vină mâncarea, a ascultat din repertoriul celebrului manelist, care sosise cu soția tot pentru o masă în oraș. Doar că se ”înscrisese” și la microfon (Vezi AICI detalii).

(CITEȘTE ȘI: BOGDAN „BAD BOY” STOICA S-A SCHIMBAT RADICAL! SI-A GASIT IUBITA STABILA SI TRAGE DIN GREU SA…)

Aproximativ două ore a ”întârziat” Bogdan în local, bucurându-se de tot ”confortul”. Însă avea să vină timplul plecării, iar luptătorul de arte marțiale a achitat nota, apoi s-a îndreptat, cu pași grăbiți, spre casă.

Bogdan Stoica a participat la Ferma. Orășeni vs Săteni, de pe Pro TV

Bogdan Stoica intra în lumea showbizului în urmă cu doi ani, participând la realityshow-ul Ferma. Orășeni vs Săteni. Era eliminat cu cântec de un alt concurent, Gabriel Tudor. Cel pe care kickboxerul avea să-l facă ”zob”.

”Mă bucur că am făcut parte din acest proiect. Din păcate, drumul meu s-a terminat la jumătatea competiției. Nu era drumul pe care eu îl doream terminat aici”, a spus Bogdan, după eliminare.

(NU RATA: BAD BOY-UL DIN K1 A ÎNCERCAT S-O COMBINE LA NUBA PE VEDETA ANTENEI 1!)

”Sunt mult prea educat și cu prea mult caracter… Am întins mâna, am dat noroc și atât. Este genul de om pe care nu vreau să-l mai văd vreodată în preajma mea. Omul acesta nu are scrupule. Calcă pe cadavre. Cu aceeași gură îți vorbește frumos, cu aceeași gură te înjură atunci când te întorci cu spatele. Ăsta este Gabi”, au fost cuvintele dure ale lui Bogdan Stoica.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.