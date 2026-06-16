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Cum l-au vânat Silică și apropiații lui pe Alex Stoica, în Belgia. Planul pus la cale zile la rând

De: Ioana Lăzărescu 16/06/2026 | 16:12
Cum l-au vânat Silică și apropiații lui pe Alex Stoica, în Belgia. Planul pus la cale zile la rând
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După ce Alex Stoica a negat că ar fi fost pus la punct de rivalii săi și a încercat să mușamalizeze scandalul care a făcut turul internetului, povestea nu se oprește aici. Noi detalii ies acum la iveală despre incidentul petrecut în Belgia și despre modul în care s-ar fi ajuns la confruntarea dintre tiktoker și Silică.

Conform informațiilor publicate de Gândul.ro, Alex Stoica se afla în Belgia, unde coordona o echipă de muncitori români pe un șantier. În același timp, Silică și apropiații săi l-ar fi căutat pentru a-i cere socoteală. Vezi mai jos ce a urmat după!

Alex Stoica a fost vânat de Silică

Planul făcut de Silică și persoanele care l-au atacat pe Alex Stoica

Silică împreună cu persoanele care l-au atacat pe Alex Stoica l-au urmărit pe acesta în Belgia. Bărbații ar fi știut exact unde se află tiktokerul și ar fi pus la cale o adevărată „vânătoare”. Ba mai mult, aceștia au închiriat o cameră cu trei paturi într-un imobil destinat muncitorilor interlopului. Conform aceleași surse, prețul ar fi fost undeva în jur de 50 de euro pe zi și se gândeau la un plan pe mai multe zile în care să-l supravegheze până ar fi ieșit din ascunzătoare.

Într-una din zile, într-o situație complet neașteptată, imediat după ce au intrat în clădire, s-au întâlnit cu Alex Stoica, despre care credeau că nu locuiește împreună cu muncitorii. Momentul confruntării ar fi degenetar rapid. Realizând că urmează o luptă, tiktokerul ar fi reacționat ridicând un scaun, însă Silică ar fi lovit primul, după care ar fi urmat și prietenul său.

Potrivit aceleași surse, Alex Stoica ar fi părăsit Belgia după incident și a plecat la soția lui, care ar locui în Franța. Interlopul nu s-a lăsat nici după bătaia zdravănă pe care primit-o și a amenințat tot prin intermediul TikTok că intenționează să se răzbune.

Alex Stoica nu recunoaște că incidentul s-a petrecut așa cum a fost prezentat public, deși imaginile au făcut înconjorul rețelelor sociale. Scenele au devenit rapid virale și au împărțit internetul în două tabere: cei care cred că influencerul a fost victima unei răzbunări și cei care susțin că întreaga poveste este exagerată.

VEZI ȘI: Alex Stoica, primele declarații după scandalul care a făcut înconjurul internetului. Tiktokerul neagă incidentul: „Nu s-a întâmplat nimic”

CITEȘTE ȘI: Ce mesaj i-a transmis Dani Mocanu lui Silică după ce l-a pus la punct pe Alex Stoica. Manelistul intervine din spatele gratiilor în scandalul care a zguduit TikTok-ul

 

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