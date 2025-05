Cum petrecea Sorin Bontea de 1 Mai: de la defilări pe stadion, la escapade cu cortul și… ”Ceream de mâncare!”

Celebrul Chef de la Pro TV, Sorin Bontea, a povestit, pentru CANCAN.RO, cum arăta 1 Mai în Epoca de Aur, dar și cum se distra după aceea. În adolescență, el obișnuia să meargă cu cortul la munte, dar își prelungea escapadele fără costuri suplimentare.

Ca orice elev din Epoca de Aur, Sorin Bontea nu a ratat defilările, care erau obligatorii. Cu Nicolae sau cu Elena Ceaușescu nu a avut ocazia să se întâlnească, fiind un copil ai cărui părinți nu erau membri de partid.

Sorin Bontea: “Am defilat pe stadion, așa te ducea pe vremuri”

“Da, am fost și pe la defilări. Aveai uniformă și te ducea la defilări. Am defilat pe la Academia Militară la un moment dat, am defilat pe stadion, așa te ducea pe vremuri. Am fost la munci agricole, la sortat cartofi. Pe vremea aceea era de treabă. Așa era: cu cravata de pionier. Uite, n-am apucat carnet de UTC. Nu am avut șansa să mă întâlnescu cu Ceaușescu, ai mei sunt oameni simpli, nu erau de partid nimic”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Sorin Bontea.

Citește și: Ce au pățit chefii în Tenerife la 4.00 dimineața! Din culisele noului show al PRO TV-ului, cu Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu în prim plan! Asta nu se va vedea vreodată

În adolescență, Sorin Bontea obișnuia să petreacă la mare sau la munte cu gașca de prieteni. Nu a avut parte de vreo întâlnire neașteptată cu vreun urs.

“Noi mergeam la munte în general cu cortul. Nu prea erau urși așa, nu vedeai ursul să fie lângă tine și stăteau în treaba lor, le dădea să mănânce pe sus. Am făcut Omul, am coborât pe Mălăești, am ajuns la Pârâu Rece, deci am mers pe munți ceva, nu vedeai ursul. Adică se speria de tine, ursul era sperios pe vremea aia”, a precizat el.

Sorin Bontea: “Eu am plecat pentru 3 zile la munte și am stat 10 și ceream de mâncare”

Celebrul chef ne-a dezvăluit strategia prin care reușea să își prelungească escapadele montane, fără să aibă cheltuieli suplimentare.

“Nu le dădea nimeni de mâncare urșilor, nici nu aveam ce să-i dau, că nici eu nu aveam de mâncare. Eu am plecat pentru 3 zile la munte și am stat 10 și ceream de mâncare pe la cei care ridicau corturile și plecau acasă. Așa se făcea pe vremuri. A mai rămas ceva? Că noi mai rămâne la munte. Aveam 16-17,18 ani”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Sorin Bontea.

Sorin Bontea se numără printre cei mai apreciați bucătari din România. De 13 ani, chef-ul îmbină gastronomia cu televiziunea, fiind jurat la MasterChef (Pro TV) alături de colegii lui – Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. De luna trecută, chefii sunt protagoniștii noului format “Pe drumul gustului”, care se difuzează pe Voyo. Este vorba despre o aventură culinară prin diverse zone din România, continuată în Tenerife și Maroc, presărată cu provocări, adrenalină, dar și umor. Practic îi descoperim pe cei trei chefi altfel decât îi știam în platoul MasterChef.

Foto: Instagram

Citește și: Rețeta de sarmale a la Sorin Bontea. Ce ingredient secret are pentru un gust divin

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.