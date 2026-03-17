Cum poți obține adeverința de vechime în muncă, în 2026? Lista completă a documentelor necesare

Pentru a ieși la pensie trebuie să ridicați adeverința de vechime de muncă. În funcție de perioada în care ați lucrat procedeul este diferit. Dacă ați fost salariați înainte de 1 aprilie 2001, aveți nevoie de dovada stagiului de cotizare pentru a vă puteți încadra în aceste drepturi. În schimb, dacă ați lucrat după această dată, sistemul informatic a înregistrat informațiile și nu trebuie să faceți prea mult efort.

Pentru cei care au lucrat anterior datei de 1 aprilie 2001 este nevoie ca dovada stagiului de cotizare să se facă prin carnetul de muncă sau, în funcție de cazuri, prin adeverințele eliberate de foștii angajatori sau proprietari ai arhivelor. Adeverința stagiului de cotizare este emisă de Casa Națională de Pensii (CNPP) în mod fizic sau online.

Ce trebuie să faceți pentru a obține adeverința de vechime în muncă?

Pentru perioada dinainte de 1 aprilie 2001, trebuie să fie confirmată cererea asiguratului sistemului public de pensii de către CNPP, care va elibera o adeverință prin casele teritoriale de pensii. Cei care au nevoie de această hârtie pot da un e-mail biroului teritorial de pensii de care aparțin cu adresa. Tot ce trebuie să facă este să atașeze cererea și scanul sau o poză a buletinului. Dacă aveți deja cont electronic pe site-ul CNPP, veți găsi detaliile în contul personal. Totodată, acestea pot fi depuse și fizic sau prin poștă la sediul casei teritoriale de pensii.

Dacă vreți să vă deschideți un cont online, trebuie să fiți de acord cu politica și confidențialitatea portalului CNPP (www.cnpp.ro). Vi se va cere să introduceți numele și prenumele, CNP-ul, adresa de e-mail și adresa de domiciliu. Ulterior, după ce ați completat formularul, trebuie să-l imprimați și semnați. Apoi, mergeți la orice oficiu de pensii și să depuneți cererea, dar trebuie să aveți și cartea de identitate în original. După ce contul a fost aprobat, veți primi un link necesar pentru a stabili parola și trebuie deschis în maximum 72 h.

În majoritatea cazurilor, pentru cei care au lucrat anterior datei menționate este necesar carnetul de muncă. În caz contrar, angajatorii sau deținătorii legali de arhivă sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale trebuie să le elibereze adeverințele în original. Acest lucru se va face după ce carnetul de muncă a fost declarat pierdut, potrivit Legii nr. 53/2003-Codul muncii.

Dacă ați fost încadrați în grupa I sau a II-a de muncă și sunteți înregistrat incomplet sau deloc în carnetul de muncă, dovada acestor adeverințe se face pe baza documentelor legale și verificabile, întocmite înainte de 1 aprilie 2001. Acestea trebuie eliberate de angajatori sau de deținătorii legali de arhive. Documentele verificabile sunt următoarele:

actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă/ contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu;

extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.

Citește și: