Cum refolosești ouăle roșii după Paște. Rețeta care te scapă de risipă

Sărbătorile pascale au trecut, iar mâncarea cu siguranță a mai rămas. Ouăle roșii sunt nelipsite de la masa festivă de Paște, însă multe gospodine se întreabă câte zile mai sunt bune de mâncat sau ce putem face cu ele fără să ajungem la risipă alimentară.

Anul acesta Paștele a fost pe data de 12 aprilie. Ouăle au fost vopsite încă de joi, 9 aprilie, sau sâmbătă, 11 aprilie. Cele care au fost pregătite în aceste zile se spune că nu se vor strica prea curând, mai ales dacă sunt depozitate în frigider. În zile de sărbătoare se gătesc preparate în cantități mai mari, care apoi ajung să fie aruncate. Același lucru se întâmplă și cu ouăle roșii, însă există o metodă prin care putem refolosi ouăle. Astfel scăpăm de risipă.

Cum refolosești ouăle roșii după Paște

După masa de Paște rămâne de regulă mai multă mâncare, implicit și ouăle roșii vopsite. Ele rezistă până la șapte zile dacă sunt păstrate în coajă și depozitate în frigider, iar dacă sunt decojite trebuie consumate în patru zile. Cu toate acestea, mulți români aleg să arunce mâncarea ajungându-se astfel la risipă alimentară. Pentru a evita acest obicei care nu aduce beneficii nimănui, există metode inedite prin care putem refolosi ouăle roșii.

Aida Parascan, câștigătoarea emisiunii culinare Masterchef, propune o idee incredibilă. Ea a dezvăluit rețeta pe care o folosește pentru a nu arunca ouăle roșii. Ingredientele pe care le folosește sunt:

-1 cană de orez Basmati sau Jasmine (fiert separat în prealabil)

-2-3 ouă fierte (tăiate în bucăți mai mari)

-200g fasole verde (păstăi, proaspătă sau congelată)

-Sosuri: 2 linguri sos de soia + 1 lingură sos Oyster (sos de scoici)

-Opțional: puțin ghimbir sau usturoi pentru extra profunzime.

Pentru a ieși un preparat delicios trebuie să pregătești fasolea, iar apoi într-o tigaie să pui puțin ulei de cocos, să călești fasolea până se înmoaie, dar în același timp să rămână crocantă și să adaugi condimentele opționale. În aceeași tigaie se adaugă orezul, se amestecă la foc mare timp de două minute, după care se adaugă sosurile și se amestecă până când toate capătă o culoare aurie-brună. La final se pun ouăle fierte deasupra și este gata de servit.

