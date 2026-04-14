Cum refolosești ouăle roșii după Paște. Rețeta care te scapă de risipă

De: Denisa Crăciun 14/04/2026 | 16:14
Cum poți refolosi ouăle după Paște

Sărbătorile pascale au trecut, iar mâncarea cu siguranță a mai rămas. Ouăle roșii sunt nelipsite de la masa festivă de Paște, însă multe gospodine se întreabă câte zile mai sunt bune de mâncat sau ce putem face cu ele fără să ajungem la risipă alimentară.

Anul acesta Paștele a fost pe data de 12 aprilie. Ouăle au fost vopsite încă de joi, 9 aprilie, sau sâmbătă, 11 aprilie. Cele care au fost pregătite în aceste zile se spune că nu se vor strica prea curând, mai ales dacă sunt depozitate în frigider. În zile de sărbătoare se gătesc preparate în cantități mai mari, care apoi ajung să fie aruncate. Același lucru se întâmplă și cu ouăle roșii, însă există o metodă prin care putem refolosi ouăle. Astfel scăpăm de risipă.

Cum refolosești ouăle roșii după Paște

După masa de Paște rămâne de regulă mai multă mâncare, implicit și ouăle roșii vopsite. Ele rezistă până la șapte zile dacă sunt păstrate în coajă și depozitate în frigider, iar dacă sunt decojite trebuie consumate în patru zile. Cu toate acestea, mulți români aleg să arunce mâncarea ajungându-se astfel la risipă alimentară. Pentru a evita acest obicei care nu aduce beneficii nimănui, există metode inedite prin care putem refolosi ouăle roșii.

Aida Parascan, câștigătoarea emisiunii culinare Masterchef, propune o idee incredibilă. Ea a dezvăluit rețeta pe care o folosește pentru a nu arunca ouăle roșii. Ingredientele pe care le folosește sunt:

-1 cană de orez Basmati sau Jasmine (fiert separat în prealabil)

-2-3 ouă fierte (tăiate în bucăți mai mari)

-200g fasole verde (păstăi, proaspătă sau congelată)

-Sosuri: 2 linguri sos de soia + 1 lingură sos Oyster (sos de scoici)

-Opțional: puțin ghimbir sau usturoi pentru extra profunzime.

Pentru a ieși un preparat delicios trebuie să pregătești fasolea, iar apoi într-o tigaie să pui puțin ulei de cocos, să călești fasolea până se înmoaie, dar în același timp să rămână crocantă și să adaugi condimentele opționale. În aceeași tigaie se adaugă orezul, se amestecă la foc mare timp de două minute, după care se adaugă sosurile și se amestecă până când toate capătă o culoare aurie-brună. La final se pun ouăle fierte deasupra și este gata de servit.

VEZI ȘI: Ce gătești în a treia zi de Paște? Chiftele ca în Grecia: trucul care le face suculente și pline de aromă

Secretul cartofilor perfecți la air fryer a fost aflat. Ce trebuie să pui peste ei înainte de coacere

Iți recomandăm
Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul e unul emoționant
Știri
Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul…
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora 19:00
Știri
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora…
Amplu studiu la nivel european: persoanele singuratice au memoria mai slabă, dar nu suferă o deteriorare mai rapidă
Mediafax
Amplu studiu la nivel european: persoanele singuratice au memoria mai slabă, dar nu...
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care este termenul limită
Gandul.ro
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la Marsilia
Mediafax
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la bani
Click.ro
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care este termenul limită
Gandul.ro
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Ca să ajungă banii, trebuie ca măcar unul din familie să nu fumeze
BANC | Ca să ajungă banii, trebuie ca măcar unul din familie să nu fumeze
Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul ...
Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul e unul emoționant
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora 19:00
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 13 + 8 = 15
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 13 + 8 = 15
Au depus actele de divorț! Foștii concurenți de la Mireasa au făcut anunțul: „Nu îmi este ușor ...
Au depus actele de divorț! Foștii concurenți de la Mireasa au făcut anunțul: „Nu îmi este ușor nici mie”
Oana Roman și-a petrecut ziua de naștere în Egipt. Cu cine a mers vedeta în vacanță: „Sunt recunoscătoare”
Oana Roman și-a petrecut ziua de naștere în Egipt. Cu cine a mers vedeta în vacanță: „Sunt recunoscătoare”
Vezi toate știrile