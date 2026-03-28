Cum reușește Valentin Sanfira să treacă peste divorț. Fostul soț al Codruței Filip și-a găsit refugiul

Lumea muzicii populare din România a fost surprinsă de vestea despărțirii unui cuplu foarte cunoscut în showbiz: Valentin Sanfira și Codruța Filip au pus punct căsniciei lor, după opt ani petrecuți împreună. Cei doi artișt păreau să aibă o relație solidă și armonioasă, însă, dincolo de aparențe, lucrurile s-au schimbat, iar despărțirea lor a devenit subiect tot mai intens.

În ultima perioadă, artistul a publicat pe rețelele sociale mesaje care sugerează că trece printr-o perioadă emoțională complicată. Fotografiile și postările recente indică faptul că muzica rămâne refugiul său principal și sursa de liniște interioară.

Ce a transmis Valentin Sanfira

Pe una dintre ultimele postări, Valentin Sanfira a împărtășit imagini de la un spectacol la care a participat, însoțite de un mesaj care reflectă recunoștința sa față de public și aprecierea pentru sprijinul primit. Activitatea artistică pare să fie modul prin care artistul gestionează emoțiile generate de schimbările personale. Această perioadă delicată vine după ce, pentru o lungă perioadă, cuplul a fost considerat unul dintre cele mai stabile și admirate din scena muzicală românească.

„Când faci totul cu inima, nu ai cum să nu reușești. Vă prețuiesc și vă mulțumesc!“, a scris Valentin Sanfira pe social media.

Dincolo de aceste gesturi subtile, atenția fanilor a fost atrasă și de videoclipurile recente postate de artist. Unele dintre acestea conțin versuri care par să reflecte dezamăgiri și sentimente complexe legate de relațiile interumane. În special, o piesă postată de Valentin Sanfira a captat atenția publicului prin tematica abordată: falsitate, trădare și contradicții între aparențe și realitate. Mesajele ascunse în versuri au stârnit discuții și speculații, fără ca artistul să facă comentarii directe despre viața personală.

Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a generat numeroase reacții în mediul online. Fanii au început să-și manifeste îngrijorarea, iar comentariile pe rețelele sociale reflectă atât sprijinul pentru artist, cât și surpriza față de decizia celor doi de a-și încheia relația.

