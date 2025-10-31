Acasă » Știri » Cum s-a costumat Delia Matache de Halloween. Artista a făcut furori cu outfitul, la una dintre cele mai cool petreceri din Capitală

Cum s-a costumat Delia Matache de Halloween. Artista a făcut furori cu outfitul, la una dintre cele mai cool petreceri din Capitală

De: Irina Vlad 31/10/2025 | 22:44
În acest an de Halloween, unele vedete din showbizul românesc au respectat cu sfințenie obiceiurile sărbătorii celebrate pe 31 octombrie. Delia Matache se numără printre figurile publice care s-au pregătit temeinic pentru cea mai lungă zi din an. Cum a ales să se îmbrace, de fapt?

Delia este din nou în centrul atenției, de data aceasta a uimit audiența la o petrecere organizată cu ocazia sărbătorii de Halloween. Artista a fost invitată specială la un eveniment din centrul Capitalei, iar ținuta sa ar putea concura cu ușurință pentru top trei cele mai cool costume purtate de vedete în ultimii ani.

Cum s-a costumat Delia de Halloween

De câțiva ani buni, Halloween-ul a devenit una dintre sărbătorile preferate ale românilor. Împrumutată de la americani, ziua de 31 octombrie transformă Capitala și întreaga țară într-un festival al celor mai înfricoșătoare costume și cele mai înspăimântătoare petreceri. În așteptarea petrecăreților, aproape toate cluburile și locațiile sunt îmbrăcate în decoruri specifice noaptei pline de mister, atmosfera memorabilă fiind garantată de magia și farmecul Halloween-ului.

@cancan_ro În acest an de Halloween, unele vedete din showbizul românesc au respectat cu sfințenie obiceiurile sărbătorii celebrate pe 31 octombrie. Delia Matache se numără printre figurile publice care s-au pregătit temeinic pentru cea mai lungă zi din an. Cum a ales să se îmbrace, de fapt? #delia #halloween #party #showbiz #cancan ♬ original sound – cancan.ro
În acest an, Delia a ales să respecte cu sfințenie tradițiile și ritualurile din seara de Halloween. În timp ce se afla într-un club din București, la o petrecere House of music, Delia a făcut mare show. Costumată corespunzător, într-o rochie lungă all black, corset, dantele, volane, un joben pe cap și o percuă inspirată din look-ul Morticiei din Familia Addams, artista a ”spart” negru din costumație cu un machiaj mai mult ca perfect asortat: fard negru și ruj roșu – vezi AICI foto.

Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat “rivala”. O ceartă dintre doi artiști consacrați i-a schimbat destinul vedetei

Boala sensibilă de care suferă Delia Matache! Operația la care va fi supusă în curând

 

 

