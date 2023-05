Cum s-a fotografiat Dumitru Paul Tudosescu, cuțitul de aur al lui Scărlătescu, alături fiul său. Detaliul care le-a atras atenția fanilor

Dumitru Paul Tudosescu a primit cuțitul de aur din partea lui chef Cătălin Scărlătescu. Concurentul de la Chefi la Cuțite, care a impresionat juriul show-ului culinar, a dezvăluit, încă din timpul audițiilor, că are un băiețel. Pe rețelele de socializare, „Pablo” are postate imagini cu fiul său, Aris. Iată mai jos, în articol, detaliul care a atras atenția fanilor concurentului de la Antena 1.

Încă din audiții, Dumitru Paul Tudosescu și-a arătat talentul în bucătărie, jurații de la Chefi la Cuțite fiind foarte încântați de preparatul prezentat. Chef Cătălin Scărlătescu i-a oferit cuțitul de aur. Concurentul în vârstă de 39 de ani, care lucrează în Anglia a dezvăluit, atunci, mai multe detalii legate de viața privată. Printre altele, a mărturisit că are un fiu pe nume Aris.

Dumitru Paul Tudosescu, imagine de colecție alături de fiul său

Pe rețelele de socializare, concurentul de la Antena 1 are imagini atât cu preparate delicioase, cât și cu persoanele dragi din viața lui. Evident, printre acestea se numără și fiul său, micuțul Aris. Și se pare că împărtășește pasiunea tatălui său către arta gastronomică! În imaginile postate, fanii au putut observa un detaliu.

„Pablo” a postat, anul trecut, mai multe fotografii cu fiul său, când își sărbătorea ziua de naștere. Pe lângă frumoasa urare pe care i-a transmis-o, dar și mesajele din partea prietenilor virtuali, a mai putut fi sesizat un detaliu. Oboseala acumulată în câmpul muncii poate fi observată cu ușurință pe chipul concurentului de la Chefi la Cuțite. Dumitru Paul Tudosescu are o relație apropiată cu fiul lui, chiar dacă este nevoit să petreacă ore întregi în bucătărie.

Concurentul de la Antena 1 lucrează încă de la vârsta de 14 ani

A avut parte de o serie de experiențe marcante și a reușit să treacă, cu brio, peste momentele dificile. Paul lucrează, în prezent, în Anglia. Încă de la vârsta de 14 ani, concurentul de la Antena 1 a luat contact cu munca.

„Sunt Paul, vin din Anglia și lucrez ca bucătar. Lucrez de la 14 ani. Am început la hotel Sofitel, chef bucătar era chef Dumitru Bucșă. L-am prins o lună pe Jean-Luc (…). Am mers în Anglia. Am avut o problemă, o dependență, am avut niște probleme în trecut. Dar mă duceam la muncă, lucram. A trebuit să scap din cercul în care eram, așa că m-am apucat de bucătărie.

Mi-a trebuit să fac ceva, ca să fac ceva. Am avut familia lângă și fosta mea soție. Și a trebuit să fac ceva. M-am gândit ce-mi place să fac și am decis să fac un curs de bucătărie în Franța, undeva, să plec din România, să scap de anturaj. Aveam 2 opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. În 2005, am plecat în Anglia”, a povestit Dumitru Paul Tudosescu. Povestea concurentului poate fi accesată aici.

