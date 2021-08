Ioana Ginghină este o femeie puternică și nu o spunem noi, o spune chiar ea! Frumoasa actriță a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre divorțul de Alexandru Papadopol, dar și despre cum a reușit să se reinventeze și să ia viața de la capăt, de una singură.

Dacă unele femei clachează în urma unei despărțiri, Ioana Ginghină a demonstrat că se poate descurca și de una singură! După divorțul de Alexandru Papadopol, cunoscuta actriță a găsit puterea să se reinventeze și să ia viața de la capăt cu și mai multă forță. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ioana a vorbit despre cel mai delicat subiect.

Ioana Ginghină ne-a povestit că i-a fost teamă de cum se va descurca în lipsa lui Alexandru Papadopol, însă a conștientizat imediat că este o femeie puternică. Celebra actriță a mărturisit că este mândră de tot ceea ce este și de tot ceea ce deține în prezent și că toate acestea au fost posibile datorită ei și datorită puterii pe care a avut-o.

(NU RATA: IOANA GINGHINĂ POVESTEȘTE, PAS CU PAS, TOTUL DESPRE VACANȚA DE VIS)

Ce o mai poate destabiliza pe Ioana Ginghină

„Atunci când a venit momentul despărțirii, frica nu era neapărat că te desparți de persoana de lângă tine, ci de cum te descurci fără persoana de lângă tine. A fost un an și ceva în care m-am descurcat singură și de atunci am prins aripi.

Mi-am dat seama că sunt un om puternic și o femeie care are un business, o carieră, o femeie care poate să se descurce foarte bine și singură, iar acest lucru mi-a dat aripi. N-am să încetez niciodată să vorbesc despre asta. Eu sunt bine acum nu datorită cuiva, ci datorită mie, pentru că am învățat să-mi placă viața orice ar fi”, ne-a spus Ioana Ginghină.

De asemenea, actrița ne-a mărturisit că poate să treacă peste orice, iar singurul lucru ce ar putea să-i dezechilibreze viața ar fi dacă ar păți fiica ei ceva rău.

„Singurul lucru care mă mai poate destabiliza în acest moment ar fi dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva cu Ruxandra. Altfel, nimic nu mai poate să mă destabilizeze pentru că mi-am dat seama că nu contează nimic, decât să fii sănătos și, într-adevăr, să o am pe Ruxandra lângă mine și să fie sănătoasă și fericită. Nu contează nici casa, nici mașina, în viață contează doar să fii sănătos”, a adăugat celebra actriță.

Nu mai vrea să îmbrace rochia de mireasă

Cu sufletul deschis, Ioana Ginghină ne-a mărturisit că nu ține neapărat să se căsătorească a treia oară, însă dacă acest lucru se va întâmpla, îl va primi așa cum se cuvine.

(CITEȘTE ȘI: IOANA GINGHINĂ, ADEVĂRUL DESPRE FIICA EI)

Mai mult, celebra actriță ne-a povestit că nu ar mai îmbrăca rochia de mireasă clasică, albă, ci ar alege să poarte o rochie deja existentă în garderoba ei pentru marea zi, dacă aceasta va veni.

„Rochia de mireasă nu o s-o mai îmbrac, dacă vorbim de o rochie de mireasă albă, clasică, cu voal și lungă și cu trenă și cu crinolină. Am îmbrăcat-o de două ori, cred că ajunge. De căsătorit… dacă va fi momentul și vom simți să facem acest pas, probabil îl vom face. Pur și simplu într-o pereche de jeans și într-o rochie din garderoba mea și ne vom duce acolo doar pentru că știm că vom sfârși împreună.

Nu mai contează pentru mine atât de mult, acum, acest lucru și sunt foarte mândră de mine. Am învățat foarte mult din experiența pe care am avut-o din divorț: să am încredere în mine, să mă bazez pe mine și să nu mai fiu atașată de ceva sau prinsă de cineva”, a conchis Ioana, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.