Cum să slăbești 9 kilograme într-un timp scurt. Trucurile folosite de nutriționista Hailey Gorski

Hailey Gorski, o dieteticiană cunoscută a reușit să slăbească aproximativ 9 kilograme și, mai important, să își mențină rezultatele pe termen lung, datorită unor obiceiuri simple, dar eficiente. Unul dintre cele mai importante a fost stabilirea unei rutine săptămânale de cumpărături, realizate în fiecare duminică, care o ajută să își organizeze mesele și să evite alegerile alimentare nesănătoase.

Strategia nutriționistei nu presupune pregătirea completă a meselor pentru întreaga săptămână, ci mai degrabă organizarea inteligentă a ingredientelor. Hailey Gorski își aprovizionează bucătăria cu alimente de bază, proteine, legume proaspete, grăsimi sănătoase și carbohidrați bogați în fibre,care pot fi combinate rapid în preparate echilibrate. Printre produsele preferate se numără puiul rotisat, brânza cottage, iaurtul grecesc sau leguminoasele.

Hailey Gorski, trucuri pentru slăbit

La începutul fiecărei săptămâni, pregătește în avans un mix de legume coapte, pe care îl păstrează în frigider și îl adaugă ulterior în diverse feluri de mâncare, de la salate la paste sau wrapuri. În plus, își organizează alimentele astfel încât să fie ușor accesibile și vizibile, reducând astfel tentația de a alege gustări mai puțin sănătoase.

Un alt obicei util este pregătirea unor gustări rapide, precum legume tăiate și porționate, care pot fi consumate alături de sosuri bogate în proteine. De asemenea, își simplifică gătitul prin pregătirea din timp a unor ingrediente, cum ar fi carnea desprinsă de pe puiul rotisat, gata de utilizat.

Un element esențial al stilului său alimentar este menținerea unor mese „de bază”, repetitive, care elimină stresul deciziilor zilnice legate de mâncare. Această abordare contribuie la controlul porțiilor și la evitarea consumului excesiv de alimente procesate, facilitând astfel un stil de viață echilibrat și sustenabil.

