Cum să slăbești 9 kilograme într-un timp scurt. Trucurile folosite de nutriționista Hailey Gorski

De: Andreea Stăncescu 31/03/2026 | 06:20
Hailey Gorski, trucuri pentru o dietă ideală / Sursa foto: Instagram

Hailey Gorski, o dieteticiană cunoscută a reușit să slăbească aproximativ 9 kilograme și, mai important, să își mențină rezultatele pe termen lung, datorită unor obiceiuri simple, dar eficiente. Unul dintre cele mai importante a fost stabilirea unei rutine săptămânale de cumpărături, realizate în fiecare duminică, care o ajută să își organizeze mesele și să evite alegerile alimentare nesănătoase.

Strategia nutriționistei nu presupune pregătirea completă a meselor pentru întreaga săptămână, ci mai degrabă organizarea inteligentă a ingredientelor. Hailey Gorski își aprovizionează bucătăria cu alimente de bază, proteine, legume proaspete, grăsimi sănătoase și carbohidrați bogați în fibre,care pot fi combinate rapid în preparate echilibrate. Printre produsele preferate se numără puiul rotisat, brânza cottage, iaurtul grecesc sau leguminoasele.

Hailey Gorski, trucuri pentru slăbit

La începutul fiecărei săptămâni, pregătește în avans un mix de legume coapte, pe care îl păstrează în frigider și îl adaugă ulterior în diverse feluri de mâncare, de la salate la paste sau wrapuri. În plus, își organizează alimentele astfel încât să fie ușor accesibile și vizibile, reducând astfel tentația de a alege gustări mai puțin sănătoase.

Un alt obicei util este pregătirea unor gustări rapide, precum legume tăiate și porționate, care pot fi consumate alături de sosuri bogate în proteine. De asemenea, își simplifică gătitul prin pregătirea din timp a unor ingrediente, cum ar fi carnea desprinsă de pe puiul rotisat, gata de utilizat.

Un element esențial al stilului său alimentar este menținerea unor mese „de bază”, repetitive, care elimină stresul deciziilor zilnice legate de mâncare. Această abordare contribuie la controlul porțiilor și la evitarea consumului excesiv de alimente procesate, facilitând astfel un stil de viață echilibrat și sustenabil.

CITEȘTE ȘI: Ce dietă ține Diana Munteanu la 47 de ani? Prezentatoarea TV are o siluetă de invidiat

Dieta lui Bursucu. Cum a reușit să slăbească 22 de kilograme în 6 luni: ”Primele două luni au fost mai complicate”

Iți recomandăm
Ce tarif are Loredana Pălănceanu de la Survivor? Cât cere pentru o ședință de meditații la Matematică
Știri
Ce tarif are Loredana Pălănceanu de la Survivor? Cât cere pentru o ședință de meditații la Matematică
Flyting, primul „rap battle” din istorie. În negura vremurilor poeții se insultau în versuri, la curțile regale
Știri
Flyting, primul „rap battle” din istorie. În negura vremurilor poeții se insultau în versuri, la curțile regale
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina...
O nouă criză. Nu doar petrolul trece prin strâmtoarea Ormuz, ci și îngrășămintele. Un blocaj prefigurează o criză alimentară globală
Gandul.ro
O nouă criză. Nu doar petrolul trece prin strâmtoarea Ormuz, ci și îngrășămintele....
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a dus un război de exterminare cu israeliții
Adevarul
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a...
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele...
Parteneri
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din 2017! Tânăra s-a schimbat enorm
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum și cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea Românii au Talent din...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
Click.ro
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului:...
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Digi 24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public....
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
go4it.ro
VIDEO | Roboții au început „revolta”: Două stații distruse în Chicago
Care este cel mai mare număr?
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
O nouă criză. Nu doar petrolul trece prin strâmtoarea Ormuz, ci și îngrășămintele. Un blocaj prefigurează o criză alimentară globală
Gandul.ro
O nouă criză. Nu doar petrolul trece prin strâmtoarea Ormuz, ci și îngrășămintele. Un blocaj...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce tarif are Loredana Pălănceanu de la Survivor? Cât cere pentru o ședință de meditații la Matematică
Ce tarif are Loredana Pălănceanu de la Survivor? Cât cere pentru o ședință de meditații la Matematică
Flyting, primul „rap battle” din istorie. În negura vremurilor poeții se insultau în versuri, ...
Flyting, primul „rap battle” din istorie. În negura vremurilor poeții se insultau în versuri, la curțile regale
TEST IQ | Identificați „intrusul” în maximum 9 secunde!
TEST IQ | Identificați „intrusul” în maximum 9 secunde!
Decizie fără precedent: Donald Trump își pune semnătura pe dolari
Decizie fără precedent: Donald Trump își pune semnătura pe dolari
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Valentin Sanfira, atac fără precedent la adresa Codruței Filip: „Vezi de drumul tău!”
Valentin Sanfira, atac fără precedent la adresa Codruței Filip: „Vezi de drumul tău!”
Vezi toate știrile