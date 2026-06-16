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Cum scapi de ploșnițe. Cele trei reguli importante de prevenție

De: Denisa Crăciun 16/06/2026 | 23:09
Cum scapi de ploșnițe. Cele trei reguli importante de prevenție
Ploșnițe la metroul din Capitală. Cum prevenim invazia
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În ultima vreme, transportul în comun din București a devenit un real pericol. Ploșnițele au apărut în metrou, autobuze și tramvaie, iar mai mulți pasageri s-au plâns că au ajuns cu ele în propriile case. Acestea se pot răspândi rapid, însă există câteva reguli de aur care pot preveni invazia de ploșnițe.

Transportul public face parte din viața noastră de zi cu zi. Totuși, în ultima perioadă a devenit un adevărat pericol și asta din cauza invaziei de ploșnițe. Ele au apărut atât în autobuze, cât și în metrou sau tramvai. Mai mulți oameni au sesizat problema. Cu toate acestea, există câteva reguli importante care, respectate, pot preveni musafirii nepoftiți în casă.

Cum te aperi de ploșnițe

Scaunele acoperite cu material textil și tapițăriile oferă un mediu propice pentru ploșnițe. Acestea pot fi luate destul de ușor din transportul în comun pe haine, rucsacuri sau genți. În Capitală, chiar la metrou, în această perioadă s-a constatat o alertă de ploșnițe. Mai mulți pasageri s-au plâns de faptul că au adus acasă insectele parazite. Totuși, prevenția este cea mai importantă și există câteva aspecte de care este bine ca oamenii să țină cont.

Primul pas spre prevenție este ca pasagerii să știe unde se găsesc cel mai des. Pentru că le place să stea pe material textil și tapițării ar fi bine ca pe rute scurte să nu se folosească atât de mult scaunele, așadar dacă este posibil să călătoriți în picioare. În plus, bunurile personale sunt importante să le ținem la distanță, adică în brațe.

Un alt aspect important de care oamenii ar trebui să țină cont este ca atunci când revin acasă să își schimbe de hainele cu care au călătorit. Acestea trebuie puse în mașina de spălat la un program cu apă fierbinte, iar apoi uscate la temperaturi ridicate. Căldura extremă îndepărtează ploșnițele.

În plus, ultima recomandare este să nu lăsați niciodată hainele pe covor, în coșul de rufe sau în pat. În acest fel, chiar dacă ploșnițele au fost aduse în casă nu va avea nicio șansă să migreze și să se înmulțească. Așadar, câteva aspecte respectate pot evita o situație neplăcută.

VEZI ȘI: Pericolul la care se expun călătorii din metroul din Capitală! Este invazie: „Ele se înmulțesc”

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