Cum schimbă restaurantele „bouillon” economia gastronomiei din Franța

Restaurantele „bouillon”, inspirate de cantinele muncitorești din Parisul secolului al XIX-lea, revin în forță și schimbă modul în care funcționează industria restaurantelor din Franța. Cu meniuri simple, porții generoase și prețuri accesibile, aceste localuri atrag din nou clienți în plină perioadă de inflație.

Conceptul de bouillon a apărut în Parisul secolului al XIX-lea, când era nevoie de mese ieftine și consistente pentru clasa muncitoare aflată în plină expansiune.

Originea restaurantelor „bouillon”

În 1828, Compania Olandeză a Indiilor de Est a deschis mai multe restaurante în capitala Franței unde servea supă din oase de vită – „bouillon”. Ideea era simplă: mâncare hrănitoare, servită rapid și la prețuri mici.

După falimentul companiei, conceptul a fost dus mai departe de Baptiste-Adolphe Duval, un măcelar parizian care a avut ideea de a folosi bucățile de carne mai ieftine pentru a prepara supe și mâncăruri simple.

În 1854, Duval a deschis un local pe rue de la Monnaie, unde oferea mese calde și accesibile pentru muncitorii pieței Les Halles, cunoscută atunci drept „burta Parisului”, după celebrul roman al lui Émile Zola.

Succesul a fost rapid, mai ales într-o perioadă în care lucrările de modernizare ale orașului conduse de Baronul Haussmann atrăgeau mii de muncitori în capitală.

Un precursor al fast-food-ului

Duval a extins rapid afacerea și a deschis mai multe cantine în Paris. Una dintre ele, inaugurată în 1855, avea o sală de aproximativ 800 de metri pătrați și putea găzdui până la 500 de persoane.

Restaurantele funcționau fără întrerupere, iar mesele erau servite rapid de chelnerițe îmbrăcate în uniforme negre cu șorțuri albe, cunoscute sub numele de „les petites bonnes”.

Clienții erau atrași de prețurile accesibile, meniurile fixe și programul flexibil. De-a lungul timpului, meniul s-a diversificat, incluzând preparate precum pot-au-feu, boeuf bourguignon, friptură de vițel, dar și stridii sau pește.

Aceste restaurante au devenit un model inovator de organizare a serviciului de masă și sunt considerate de mulți istorici un precursor al fast-food-ului modern.

Un model economic eficient

Succesul bouillon-urilor s-a bazat pe un model economic bine organizat. Restaurantele funcționau aproape ca un lanț de restaurante, folosind economii de scară pentru aprovizionare, producția de pâine sau gestionarea cărnii.

În 1867, Duval a creat Compagnie anonyme des établissements Duval, care avea deja nouă restaurante. În 1878, numărul lor a crescut la 16, iar până la sfârșitul secolului XIX existau zeci de astfel de localuri în Paris.

În anul 1900, capitala Franței avea aproximativ 400 de restaurante de tip bouillon, de la cantine muncitorești până la restaurante populare precum Bouillon Chartier, deschis în 1896 și încă funcțional astăzi.

Declinul și revenirea unui concept tradițional

După perioada de succes din prima jumătate a secolului XX, popularitatea acestor restaurante a scăzut. În timpul boom-ului economic de după al Doilea Război Mondial, bouillon-urile au fost considerate demodate, iar clienții au preferat braserii mai moderne.

Apoi, din anii 1960, apariția lanțurilor de fast-food a schimbat complet peisajul gastronomic. Totuși, conceptul nu a dispărut niciodată complet.

În 2017, frații Moussié au redeschis interesul pentru aceste restaurante prin inaugurarea Bouillon Pigalle în Paris.

Restaurante accesibile într-o perioadă de inflație

Succesul a fost imediat, iar alte restaurante similare au început să apară: Bouillon Julien în 2018 sau Bouillon République în 2021.

Conceptul este simplu: mâncare tradițională franceză, porții generoase, prețuri mici și atmosferă relaxată. Preparatele includ feluri clasice precum boeuf bourguignon, cârnați cu piure, porc cu linte sau deserturi precum profiterol.

În multe dintre aceste restaurante, un meniu complet cu trei feluri costă sub 20 de euro, ceea ce le face extrem de atractive pentru clienți, mai ales în contextul creșterii prețurilor.

Un fenomen care se extinde în toată Franța

Popularitatea bouillon-urilor nu mai este limitată la Paris. Restaurante similare apar în tot mai multe orașe din Franța.

Unele adaptează meniul la specificul regional. În Lille, de exemplu, se servește brânză Maroilles gratinată, iar în Haute-Savoie, în Alpi, se găsesc preparate precum cârnați tradiționali cu polenta cremoasă.

În ultimii ani, chiar și bucătari cu stele Michelin au adoptat conceptul. Chef Christophe Aribert a deschis în 2022 restaurantul Bouillon A, iar celebrul Thierry Marx a lansat în 2024 Bouillon du Coq, unde servește preparate clasice precum hering cu cartofi sau coq au vin la prețuri accesibile.

Secretul succesului acestor restaurante

Potrivit The Conversation, în Franța se deschide aproximativ un nou restaurant bouillon în fiecare lună.

Succesul lor se bazează pe câteva principii simple: rețete tradiționale, meniuri stabile, preparare eficientă, ingrediente locale și o rotație rapidă a meselor. Atmosfera convivială și servirea rapidă completează experiența.

Astfel, un concept vechi de aproape două secole reușește astăzi să redefinească economia restaurantelor franceze, demonstrând că simplitatea și autenticitatea pot fi încă rețeta succesului în gastronomie.

