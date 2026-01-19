Cum se calculează vechimea în muncă în 2026. S-a schimbat regula

A fost schimbată formula de calcul pentru stabilirea vechimii de muncă. Începând cu 1 ianuarie 2026, se iau în calcul numărul de zile calendaristice, nu numărul de zile lucrătoare, ca până acum.

Ordinul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a fost publicat în Monitorul Oficial luna trecută și stabilește procedura tehnică pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice, aceasta fiind necesară pentru calcularea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. În document se regăsesc și formulele de conversie ce vor fi aplicate în acest proces.

Cum se calculează vechimea în muncă în 2026

Modalitatea de calcul care stabilește vechimea a fost modificată odată cu începutul anului 2026. Acest lucru s-a datorat faptului că angajatorii raportează numărul de zile lucrătoare pentru care s-a plătit cotizația, în timp ce stagiul de cotizare din noua lege a pensiilor se referă la zile calendaristice.

Astfel, pentru perioada aprilie 2001 – februarie 2003, suma zilelor lucrate într-o lună în condiții normale se calculează astfel:

Mai exact, suma zilelor declarate în lună de către angajator/angajatori în condiţii normale, calculată în funcţie de norma şi de numărul de ore lucrate pe zi (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin) – Z_NN_T – este egală cu numărul de zile lucrate în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin), înscris în declaraţia nominală de asigurare (NN), potrivit adevarul.ro.

Pentru perioada martie 2003 – iunie 2005, formula de calcul este aceasta:

Mai exact, suma zilelor declarate de angajator (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin) = suma orelor de lucru de împărțit la norma – programul normal de lucru specific locului de muncă, exprimat în ore (poate avea valorile 8, 7 sau 6), înscris în declaraţia nominală de asigurare, de împărțit la numărul de zile lucrate în condiții normale.

Orele de lucru înseamnă numărul de ore lucrate pe zi. Prin urmare, în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă este egal cu norma, iar în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial este egal cu numărul de ore prevăzut în contractul individual de muncă, înscris în declaraţia nominală de asigurare (poate lua valorile 1,2,3,4,5,6,7).

Suma zilelor lucrate în lună în condiții normale nu se mai calculeaza în funcție de norma și de nunărul de ore lucrate pe zi începând cu anul 2005:

Z_NN_T = suma zilelor declarate de angajator/angajatori în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin);

– NN = numărul de zile lucrate în condiţii normale (fără zilele în care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin), înscris în declaraţia nominală de asigurare.

Cu respectarea prevederilor legale, în mod similar se calculează:

– Z_SS_T = suma zilelor lucrate în lună în condiţii speciale;

– Z_DD_T = suma zilelor lucrate în lună în condiţii deosebite;

– Z_PP_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii normale;

– Z_PPS_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii speciale;

– Z_PPD_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale în condiţii deosebite;

– Z_SOM_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de ajutor/indemnizaţie de şomaj/alocaţie de sprijin;

– Z_PP_SOM_T = suma zilelor pentru care asiguratul a beneficiat de prestaţii de asigurări sociale declarate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă (ANOFM/AJOFM).

CITEȘTE ȘI:

De ce i s-au tăiat unui pensionar 1.000 de lei din pensie. A muncit peste 41 de ani

Pensie de 1.370 de lei după 30 de ani de muncă. Cum s-a făcut calculul, de fapt