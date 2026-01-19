Pensie de 1.370 de lei după 30 de ani de muncă. Cum s-a făcut calculul, de fapt

Unii dintre pensionarii din România o duc destul de rău. Mulți dintre ei după ani întregi de muncă s-au ales cu pensii din care cu greu se pot întreține. De exemplu, un pensionar după 30 de ani de muncă s-a ales cu o pensie de doar 1.370 de lei. Suma este cu puțin mai mare față de pensia minimă (socială) care este de 1.281 de lei.

Pensionarii care au muncit 30 de ani în anumite condiții nu pot spera la o pensie mare. Pe un forum de pensionari, au fost publicate două decizii de pensionare care au stârnit revoltă. După mai bine de 30 de ani de muncă, pensiile celor doi sunt infime și depășesc cu puțin pensia minimă.

Pensie de 1.370 de lei după 30 de ani de muncă

Primul pensionar are la activ 30 de ani de stagiu contributiv și a obținut o pensie de numai 1.370 de lei. Acesta a obținut numai 14,7 puncte pentru care a plătit contribuții. A muncit doar 30 de ani așa că a primit 5 X 0,25 = 2,25 de puncte de stabilitate. Cum punctul de pensie este de 81 de lei, pensia acestui pensionar este de doar 1.370 de lei.

Un caz similar arată un alt pensionar care după 31 de ani de muncă s-a ales acum cu un venit de 1.590 de lei. El a avut un salariu puțin mai mare ca primul pensionar și a adunat 17 puncte de contributivitate.

Puncte de stabilitate a strâns 5 X 0,25 + 1X),5 = 2,75 de puncte de stabilitate. În total a strâns un număr de 19,75 de puncte așa că i-a rezultat o pensie de 1.590 de lei.

Deși au muncit mai bine de 30 de ani, cei doi pensionari au puțin mai mult decât pensia minimă care este de 1.281 și se ia după un stagiu de 15 ani, adică jumătate din perioada de contributivitate a celor doi. Acest lucru este posibil pentru că pensionarii au muncit pe salarii mici.

