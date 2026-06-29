Cum se menține Madonna în formă la 67 de ani. Vedeta are o dietă secretă

Madonna a ajuns la vârsta de 67 de ani și arată excepțional. De fiecare dată când urcă pe scenă poartă ținute care îi scot în evidență silueta de invidiat. Aceasta are grijă la ce mănâncă și ține o dietă uluitoare. Mai mult decât atât, este foarte activă și face sport regulat.

Madonna este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din Statele Unite ale Americii. La cei 67 de ani pe care îi are se menține în formă și se simte mai bine ca niciodată în pielea ei. Ea are un regim alimentar riguros, inspirat din dieta mediteraneană. Specialiștii consideră că este una dintre cele mai potrivite și sănătoase din lume. Totuși, exercițiile fizice regulate sunt în continuare cheia unui trup de invidiat.

Dieta secretă a Madonnei

Cântăreața se bucură de un succes internațional impresionant. Piesele ei au devenit rapid hituri, iar energia ei a inspirat mii de oameni. Pentru vitalitate, un corp sănătos și de invidiat, aceasta nu se abate niciodată de la dieta sa minune. Madonna ține o dietă mediteraneană care reduce riscul de boli la inimă. Se bazează pe alimente naturale, proaspete și bogate în nutrienți esențiali.

Ea include în mesele ei frecvent pește, legume de sezon, fructe proaspete, semințe, ulei de măsline extravirgin și cantități reduse de produse procesate sau zaharuri rafinate. În plus, evită întotdeauna carnea roșie, produsele de patiserie, băuturile îndulcite și, în general, orice aliment care poate crește inflamația în corp. Specialiștii chiar recomandă tuturor o astfel de dietă.

Studii publicate în reviste de specialitate au arătat că persoanele care urmează dieta mediteraneană au un risc cu până la 25% mai mic de a suferi de afecțiuni ale inimii, comparativ cu cei care consumă alimente procesate, bogate în grăsimi saturate, arată specialiștii.

Ce mai face Madonna pentru un stil de viață sănătos

Pe lângă alimentele pe care le consumă, Madonna are un stil de viață echilibrat, se antrenează regulat, face yoga și dans. De asemenea, acordă o atenție sporită hidratării și odihnei. Tot mai mulți oameni adoptă dieta pe care o urmează vedeta, astfel că se pune accent pe obiceiuri alimentare tradiționale, curate, în care mâncarea este gătită acasă, cu ingrediente de calitate și cu cât mai puține intervenții industriale.

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