Performantul de slackline al Madonnei, Andy Lewis, a murit într-un accident de BASE jumping

Este doliu în lumea sportului extrem după ce Andy Lewis, care a urcat pe scenă alături de Madonna la show-ul de la Super Bowl din 2012, a murit în urma unui accident de BASE jumping. Tragedia s-a petrecut într-un canion din statul Utah.

Sportivul Andy Lewis a murit

Andy Lewis a murit în urma unui tragic accident soldat cu două victime. Bărbatul care efectua saltul alături de Andy a fost identificat ca fiind Danny Joe Kregle, în vârstă de 68 de ani, din statul Arizona, potrivit Yahoo Sports.

Informația a fost confirmată de biroul șerifului din Grand County, Utah, după ce au fost alertate duminică de un apel legat de accident. Tragedia a avut loc în zona Mineral Bottom, o regiune izolată din deșert, aproape de granița dintre Utah și Colorado. Cei doi au murit pe loc.

Ultima postare a lui Andy Lewis

Cu două zile înainte de tragedie, „Sketchy Andy” a publicat pe Instagram imagini din noua sa aventură.

„Entuziasmat pentru restul sezonului. Ce călătorie a fost până acum și abia a început”, a scris el în descrierea unui videoclip în care se aruncă în gol.

Ce este BASE jumping

Andy Lewis a murit în timp ce executa un salt periculos. BASE Jumping-ul este un sport periculos care presupune sărituri cu parașuta de pe clădiri, antene, poduri sau stânci.

Sportivul era extrem de cunoscut în comunitatea iubitorilor acestui sport. Era apreciat pentru stilul riscant și pentru că împingea constant limitele, sărind în spații mai strâmte sau deschizând parașuta mai târziu decât alți sportivi.

„Sketchy Andy”, alături de Madonna la Super Bowl

Cunoscut sub porecla „Sketchy Andy”, Andy Lewis a devenit celebru la nivel mondial după apariția sa în cadrul show-ului de la pauza Super Bowl XLVI din 2012, alături de Madonna, cu un număr de slacklining.

Sportivul extrem a stat pe un cablu suspendat la înălțime, sărind, făcând acrobații și „surfând” pe bandă, îmbrăcat într-o togă. Momentul acesta i-a schimbat radical viața și l-a transformat peste noapte într-o vedetă a sporturilor extreme.

„Telefonul meu a sunat continuu, aproape ‘până a murit’, timp de trei zile la rând”, povestea el ulterior în emisiunea lui Conan O’Brien.

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