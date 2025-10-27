Cum și-au oficializat Katy Perry și Justin Trudeau relația. Au ales un loc extrem de romantic!

După luni de zile de speculații, în sfârșit a venit și dovada clară: Katy Perry și Justin Trudeau formează un cuplu. Recent, cei doi și-au făcut prima apariție publică împreună. S-au afișat ținându-se de mână și astfel au confirmat ceea ce se bănuia de mult timp. Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația în orașul iubirii.

În ultimele luni se vorbește intens despre Katy Perry și Justin Trudeau. Totul a început în luna iulie, când aceștia au fost surprinși de paparazzi la o cină privată în Montreal. Mai apoi au urmat imaginile surprinse în timpul unei vacanțe pe iahtul artistei, în largul coastei Californiei. Iar acum au venit imaginile care confirmă cu adevărat totul.

Cum și-au oficializat Katy Perry și Justin Trudeau relația

Ei bine, după luni de speculații, totul se confirmă! Cântăreața americană Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au oficializat relația. Gestul definitoriu a avut loc la Paris, unde cei doi au fost fotografiați ieșind din clubul „Crazy Horse” ținându-se de mână. Astfel, aceștia au marcat prima lor apariție publică în calitate de cuplu.

În seara de 25 octombrie 2025, în Paris, Katy Perry și-a sărbătorit ziua de naștere la clubul „Crazy Horse”. Ei bine, la finalul spectacolului de cabaret, cântăreața și fostul premier canadian au ieșit ținându-se de mână. Astfel, legătura celor doi a fost confirmată oficial.

Deși și-au făcut publică relația, Katy Perry și Justin Trudeau preferă să ia lucrurile încet, pas cu pas. O sursă din anturajul lor a declarat pentru publicația People că între cei doi există o „chimie evidentă”, dar că preferă să lase relația să evolueze natural, fără presiune.

Katy Perry și Justin Trudeau vin după o perioadă agitată în ceea ce privește viața sentimentală, acesta fiind probabil și motivul pentru care nu se grăbesc și sunt ceva mai prudenți. Cântăreața a marcat recent finalul logodnei cu actorul Orlando Bloom. De cealaltă parte, în anul 2023 Justin Trudeau semna actele de divorț. Politicianul și fosta sa parteneră, Sophie Grégoire-Trudeau, și-au spus adio după o căsnicie de 18 ani.

Katy Perry și Justin Trudeau, la un pas de despărțire?! Dezvăluiri din intimitate: „El nu era pregătit pentru…”

Madonna, aniversare fastuoasă la 67 de ani. Iubitul de 28 de ani a surprins-o cu un tort Labubu URIAȘ!