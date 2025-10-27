Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cum și-au oficializat Katy Perry și Justin Trudeau relația. Au ales un loc extrem de romantic!

Cum și-au oficializat Katy Perry și Justin Trudeau relația. Au ales un loc extrem de romantic!

De: Alina Drăgan 27/10/2025 | 13:24
Cum și-au oficializat Katy Perry și Justin Trudeau relația /Foto: Profimedia

După luni de zile de speculații, în sfârșit a venit și dovada clară: Katy Perry și Justin Trudeau formează un cuplu. Recent, cei doi și-au făcut prima apariție publică împreună. S-au afișat ținându-se de mână și astfel au confirmat ceea ce se bănuia de mult timp. Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația în orașul iubirii. 

În ultimele luni se vorbește intens despre Katy Perry și Justin Trudeau. Totul a început în luna iulie, când aceștia au fost surprinși de paparazzi la o cină privată în Montreal. Mai apoi au urmat imaginile surprinse în timpul unei vacanțe pe iahtul artistei, în largul coastei Californiei. Iar acum au venit imaginile care confirmă cu adevărat totul.

Cum și-au oficializat Katy Perry și Justin Trudeau relația

Ei bine, după luni de speculații, totul se confirmă! Cântăreața americană Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au oficializat relația. Gestul definitoriu a avut loc la Paris, unde cei doi au fost fotografiați ieșind din clubul „Crazy Horse” ținându-se de mână. Astfel, aceștia au marcat prima lor apariție publică în calitate de cuplu.

În seara de 25 octombrie 2025, în Paris, Katy Perry și-a sărbătorit ziua de naștere la clubul „Crazy Horse”. Ei bine, la finalul spectacolului de cabaret, cântăreața și fostul premier canadian au ieșit ținându-se de mână. Astfel, legătura celor doi a fost confirmată oficial.

Patru zodii trec prin transformări uriașe în sezonul Scorpionului. Nativii au parte de revelații până pe 21 noiembrie 2025
Patru zodii trec prin transformări uriașe în sezonul Scorpionului. Nativii au parte de...
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru...

Deși și-au făcut publică relația, Katy Perry și Justin Trudeau preferă să ia lucrurile încet, pas cu pas. O sursă din anturajul lor a declarat pentru publicația People că între cei doi există o „chimie evidentă”, dar că preferă să lase relația să evolueze natural, fără presiune.

Katy Perry și Justin Trudeau vin după o perioadă agitată în ceea ce privește viața sentimentală, acesta fiind probabil și motivul pentru care nu se grăbesc și sunt ceva mai prudenți. Cântăreața a marcat recent finalul logodnei cu actorul Orlando Bloom. De cealaltă parte, în anul 2023 Justin Trudeau semna actele de divorț. Politicianul și fosta sa parteneră, Sophie Grégoire-Trudeau, și-au spus adio după o căsnicie de 18 ani.

Katy Perry și Justin Trudeau, la un pas de despărțire?! Dezvăluiri din intimitate: „El nu era pregătit pentru…”

Madonna, aniversare fastuoasă la 67 de ani. Iubitul de 28 de ani a surprins-o cu un tort Labubu URIAȘ!

Tags:
Iți recomandăm
Noua meserie a lui Kim Kardashian. În ce domeniu va profesa vedeta în vârstă de 45 de ani
Showbiz internațional
Noua meserie a lui Kim Kardashian. În ce domeniu va profesa vedeta în vârstă de 45 de ani
Momentul penibil în care o concurentă la Miss a crezut că a fost nominalizată printre câștigătoare: ”Scuze, dar…”
Showbiz internațional
Momentul penibil în care o concurentă la Miss a crezut că a fost nominalizată printre câștigătoare: ”Scuze, dar…”
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
Mediafax
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o creștere fulminantă a finanțelor
Gandul.ro
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă...
ANM a făcut anunțul despre vreme: Se întâmplă până pe 31 octombrie
Mediafax
ANM a făcut anunțul despre vreme: Se întâmplă până pe 31 octombrie
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Digi 24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o creștere fulminantă a finanțelor
Gandul.ro
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Românii trimit dorul cu microfonul! „Surprize la domiciliu”, noua telenovelă a diasporei: cu lacrimi, ...
Românii trimit dorul cu microfonul! „Surprize la domiciliu”, noua telenovelă a diasporei: cu lacrimi, flori și mămăligi aniversare!
Cea mai bună legumă pentru organism, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Poate fi consumată ...
Cea mai bună legumă pentru organism, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Poate fi consumată fără limite”
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere! Ce a aflat despre Irina și Monica Gabor: „Nu m-a anunțat”
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere! Ce a aflat despre Irina și Monica Gabor: „Nu m-a anunțat”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru, fostul fundaș al campioanei
Alexandru Ciucu a recunoscut episodul violent pe care l-a avut în căsnicia cu Alina Sorescu! „S-a ...
Alexandru Ciucu a recunoscut episodul violent pe care l-a avut în căsnicia cu Alina Sorescu! „S-a întâmplat o singură dată”
Avem lista concurenților și nimeni nu se aștepta la ”combinația” asta! Surpriză în Thailanda! ...
Avem lista concurenților și nimeni nu se aștepta la ”combinația” asta! Surpriză în Thailanda! Ian dă nas în nas cu fosta la „Desafio: Aventura”
Vezi toate știrile
×