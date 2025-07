Cel mai nou cuplu, care dinamitează showbiz-ul. Au fost surprinși împreună

Imagini incendiare cu fostul premier al Canadei! Justin Trudeau a fost surprins luând cina cu celebra cântăreața Katy Perry la Montreal.

Un consultant în comunicare al restaurantului Le Violon a confirmat că fostul prim-ministru și cântăreața au petrecut aproximativ două ore la restaurantul de lux, luni seara.

Samantha Jin a dezvăluit că cei doi s-au așezat într-un loc retras, departe de ochii publicului sau ai personalului.

Totuși, Jin a respins zvonurile cu privire la o posibilă relație amoroasă între cei doi.

Reportajul despre întâlnirea celor doi a apărut pentru prima dată la TMZ, care a publicat o înregistrare video cu Trudeau și Perry, aceștia părând angajați într-o conversație animată la restaurantul de lux.

#KatyPerry is saying „bon appétit” to #JustinTrudeau … as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ

— TMZ (@TMZ) July 29, 2025