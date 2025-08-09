Cum slăbești 5 kg în 3 săptămâni cu această băutură. Ingredientul principal are o calorie per linguriță

Cei care încă nu au ajuns la silueta de plajă mult visată mai au timp să își atingă obiectivul. Iar în sprijinul lor vine o dietă fulger, care promite să ajute la pierderea a 5 kilograme în doar trei săptămâni. Tot ce trebuie să faci este să consumi dimineața și seara o băutură simplă, care are la bază de un ingredient miraculos, ce are doar o singură calorie per linguriță.

Pătrunjelul este un aliment banal pentru unii, dar cu beneficii extraordinare pentru sănătate. De cele mai multe ori trecut cu vederea, această plantă aromată nu este doar un decor pentru friptură sau ciorbă, ci un adevărat aliat în lupta cu kilogramele în plus.

Dieta cu ceai de pătrunjel

Nu mulți sunt cei care au auzit de dieta cu ceai de pătrunjel, însă aceasta promite să ofere rezultate spectaculoase: – 5 kilograme în doar trei săptămâni. Pentru a prepara ceaiul de pătrunjel ai nevoie de frunze proaspete de pătrunjel, spălate bine și tocate mărunt.

Se pune o mână de frunze într-o cană cu apă fierbinte (nu clocotită) și se lasă la infuzat cel puțin 20 de minute. După ce lichidul este strecurat se poate adăuga puțină zeamă de lămâie și o linguriță de miere pentru un gust mai plăcut. Iar pentru o cantitate mai mare, se folosesc 5 linguri de pătrunjel la un litru de apă. Ceaiul poate fi păstrat la frigider timp de trei zile.

Specialiștii recomandă ca, pentru efect maxim în curele de slăbire, să bei 100 ml de ceai dimineața, pe stomacul gol, și încă 100 ml seara, înainte de cină. Cina trebuie luată cu cel puțin trei ore înainte de culcare.

Atenție, însă! Consumat în exces, ceaiul de pătrunjel poate provoca tulburări digestive sau stări de agitație, așa că nu este indicat să depășiți cantitățile maxim recomandate: 200 ml pe zi pentru adulți și 60 ml pentru copii.

În concluzie, ceaiul de pătrunjel este o metodă naturală și accesibilă pentru a sprijini procesul de slăbire, cu condiția să fie integrat într-o dietă echilibrată și un stil de viață activ.

De ce pătrunjelul te ajută să slăbești

Așa cum spuneam, pătrunjelul are numeroase beneficii și ajută și în curele de slăbire. O lingură de pătrunjel are doar o singură calorie. De asemenea, pătrunjelul este una dintre puținele surse vegane de proteine, reducând senzația de foame.

Bogat în vitamina C și vitamina A, accelerează metabolismul și sprijină sistemul endocrin. Are un conținut impresionant de vitamina K, care îmbunătățește circulația și reduce colesterolul. Mai multe, previne anemia datorită conținutului ridicat de fier și sprijină digestia prin aportul de fibre. Dar ajută la detoxifierea ficatului și la eliminarea celulelor grase.

ALIMENTELE CARE TE AJUTĂ SĂ SLĂBEȘTI. NUTRIȚIONISTA MIHAELA BILIC LE CONSUMĂ MEREU

DIETA VIRALĂ DE PE TIKTOK CARE TE SCAPĂ DE CONSTIPAȚIE ȘI KILOGRAMELE ÎN PLUS. CE SPUN SPECIALIȘTII