Cum trebuie să arate bărbatul perfect pentru Bianca Drăgușanu? ”Care mă divinizează așa cum îmi doresc eu”

Bianca Drăgușanu (40 de ani) a mărturisit cum trebuie să arate bărbatul perfect pentru ea. Blondina, fără să stea pe gânduri, a spus ce calități trebuie să întrunească partenerul.

Chiar dacă relațiile amoroase pe care le-a avut au fost controversate, Bianca Drăgușanu știe ce își dorește de la un bărbat! Blondina a mărturisit cum ar trebui să arate partenerul ideal pentru ea. Mai mult decât atât, știe exact cum dorește să fie tratată.

În cadrul unui eveniment, Bianca Drăgușanu a mărturisit cum și-ar dori să fie viitorul partener al ei. Fără să stea pe gânduri, blondina a mărturisit că bărbatul de lângă ea trebuie să aibă foarte multă răbdare, să îi ofere buchete cu flori și care să îi „divinizeze” prezența.

„Flori, răbdarea, răbdare, răbdare, flori, iar răbdare, iar închid ușa, iar intră pe geam, iar închid geamul, iar închid ușa, iar îl dau afară, iar vine, răbdare, răbdare, atât. Eu mă văd lângă un bărbat mișto. Care adoră să fie în prezența mea și care mă divinizează așa cum îmi doresc eu”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Cum a reușit Bianca Drăgușanu să slăbească 30 de kilograme în 6 luni?

Bianca Drăgușanu s-a confruntat și ea cu oscilații de greutate, mai ales în perioada adolescenței. Și, de atunci, blondina a făcut multe sacrificii pentru a arăta „țiplă”. Aceasta a reușit să slăbească 30 de kilograme în doar șase luni.

”Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat peste 30 de kilograme”, declarase Bianca, în cadrul unei emisiuni TV.

Sursă foto: Captură video Youtube,