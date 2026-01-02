Cum va fi 2026 în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte avertizează: Nu mai merge cu jumătăți de măsură

După ani marcați de nesiguranță, epuizare emoțională și senzația persistentă de stagnare, anul 2026 se anunță un an de resetare și restructurare, ne spun celebrele numeroloage Adina și Oana Timofte. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ele și a aflat la ce trebuie să fim prudenți, dacă numerele ne surâd și ce ne va merge cel mai bine în funcție de cifra destinului fiecăruia. În plus, ne-au dezvăluit și care sunt cele mai importante trei perioade din anul 2026, dar și la ce va trebui să fim prudenți.

Potrivit Adinei și Oanei Timofte, anul 2026 este un an de resetare și restructurare, care vine cu un mesaj foarte clar: nu mai merge cu jumătăți de măsură.

„Anul 2026 este un an de resetare și de restructurare la nivel personal și de omenire. Anul 2026 ne îndeamnă să îndrăznim, cere hotărâre de la noi și planuri concrete. Asta înseamnă că în anul 2026 este foarte important să știi cine ești, care-ți sunt dorințele tale, planurile tale, să știi care-ți sunt direcțiile tale, ce vrei, ce lași în urmă, ce începi nou. Este foarte important să începi cu aceste lucruri în 2026. Anul 2026 nu vrea să te sperie, ci dimpotrivă să te pună la locul predestinat”, spun cele două numeroloage. Adina și Oana Timofte spun cum va fi 2026 în funcție de cifra destinului

Și, cum 2026 este un an foarte bun pentru începuturi, cele două surori ne spun aspectele la care trebuie să fim atenți dacă dorim să ne deschidem o afacere. Adina și Oana Timofte dezvăluie că și denumirea societății este importantă, dar și data de înființare și numărul sediului. Anul 2026 îi taxează dur pe cei care vor să o ia pe scurtături. „Cine cară după el relații moarte, job-uri fără sens, traume vechi nerezolvate și frici nerezolvate, va avea de pierdut, va simți oboseală, va simți blocaje. Dar cine merge cu încredere, cu putere și cu decizii ferme, va avea de câștigat. Cine se responsabilizează într-adevăr pentru destinul lui și nu se va mai baza pe alții în 2026, are cel mai mult de câștigat. Să fim atenți în primul rând la amânare și indecizie. Atitudinea de genul, astăzi nu e momentul, lasă că face altcineva, va fi taxată în 2026. Câștigurile rapide și giumbușlucurile cu siguranță sunt pierderi concrete. Să fii atent la atitudinea de eco și de orgoliu. 2026 susține curajul, nu aroganța. Prudență maximă la oboseală și la ignoranța stresului. Stresul în 2026 se somatizează mult mai rapid decât în anii anteriori. Trebuie să avem prudență maximă la relații create în forță superficiale”, au spus Adina și Oana Timofte în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Care sunt cele mai importante perioade din an:"Sunt trei perioade pivot care aduc schimbări"

Cele trei perioade pivot din 2026 sunt cele mai importante. 1. Perioada martie-aprilie – Este perioada în care dacă decizi cu sufletul și dacă ești cu adevărat convins că este drumul tău. „Dacă semnezi un contract, de exemplu, care chiar crezi în el, vei avea roade pe următorii șapte ani. Dacă, dimpotrivă, faci lucruri forțate, lucruri care nu le simți și nu sunt venite de aici, să știi că vei avea blocaje timp de șapte ani”, ne spun cele două specialiste în numerologie. 2. Perioada iunie-iulie. Este perioada în care apar oportunități financiare, dar și capcane financiare, de asta grijă cu cine vă asociați, unde investiți. „Este important să știi codul banilor tăi personal, să știi cifra banilor tăi ca să știi care este domeniul de activitate și perioada care te ajută să atragi mai mulți bani în viața ta”, ne mai dezvăluie ele.

3. Perioada octombrie-decembrie. Apar oamenii cărora le-au căzut măștile și își vor devoala adevărata personalitate. „Ca să îți meargă bine, alege să faci curat în relații, în casa ta și în locurile pe unde umbli tu până pe 31 ianuarie. Și cel mai important, începe anul 2026 cu planuri concise cu ceea ce vrei să faci, ce lași în urmă și ce începi", au mai spus Adina și Oana Timofte pentru CANCAN.RO.