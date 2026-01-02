Acasă » Exclusiv » Cum va fi 2026 în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte avertizează: Nu mai merge cu jumătăți de măsură

Cum va fi 2026 în funcție de cifra destinului. Adina și Oana Timofte avertizează: Nu mai merge cu jumătăți de măsură

De: Loriana Dasoveanu 02/01/2026 | 05:50

După ani marcați de nesiguranță, epuizare emoțională și senzația persistentă de stagnare, anul 2026 se anunță un an de resetare și restructurare, ne spun celebrele numeroloage Adina și Oana Timofte. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ele și a aflat la ce trebuie să fim prudenți, dacă numerele ne surâd și ce ne va merge cel mai bine în funcție de cifra destinului fiecăruia. În plus, ne-au dezvăluit și care sunt cele mai importante trei perioade din anul 2026, dar și la ce va trebui să fim prudenți. 

Potrivit Adinei și Oanei Timofte, anul 2026 este un an de resetare și restructurare, care vine cu un mesaj foarte clar: nu mai merge cu jumătăți de măsură.

„Anul 2026 este un an de resetare și de restructurare la nivel personal și de omenire. Anul 2026 ne îndeamnă să îndrăznim, cere hotărâre de la noi și planuri concrete. Asta înseamnă că în anul 2026 este foarte important să știi cine ești, care-ți sunt dorințele tale, planurile tale, să știi care-ți sunt direcțiile tale, ce vrei, ce lași în urmă, ce începi nou. Este foarte important să începi cu aceste lucruri în 2026. Anul 2026 nu vrea să te sperie, ci dimpotrivă să te pună la locul predestinat”, spun cele două numeroloage. 

Adina și Oana Timofte spun cum va fi 2026 în funcție de cifra destinului

Și, cum 2026 este un an foarte bun pentru începuturi,  cele două surori ne spun aspectele la care trebuie să fim atenți dacă dorim să ne deschidem o afacere. Adina și Oana Timofte dezvăluie că și denumirea societății este importantă, dar și data de înființare și numărul sediului. Anul 2026 îi taxează dur pe cei care vor să o ia pe scurtături.

„Cine cară după el relații moarte, job-uri fără sens, traume vechi nerezolvate și frici nerezolvate, va avea de pierdut, va simți oboseală, va simți blocaje. Dar cine merge cu încredere, cu putere și cu decizii ferme, va avea de câștigat. Cine se responsabilizează într-adevăr pentru destinul lui și nu se va mai baza pe alții în 2026, are cel mai mult de câștigat.  Să fim atenți în primul rând la amânare și indecizie. Atitudinea de genul, astăzi nu e momentul, lasă că face altcineva, va fi taxată în 2026. Câștigurile rapide și giumbușlucurile cu siguranță sunt pierderi concrete. Să fii atent la atitudinea de eco și de orgoliu. 2026 susține curajul, nu aroganța. Prudență maximă la oboseală și la ignoranța stresului. Stresul în 2026 se somatizează mult mai rapid decât în anii anteriori. Trebuie să avem prudență maximă la relații create în forță superficiale”, au spus Adina și Oana Timofte în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Adina si Oana Timofte ne spun care sunt cele mai importante aspecte ale anului 2026
Adina si Oana Timofte ne spun care sunt cele mai importante aspecte ale anului 2026

Care sunt cele mai importante perioade din an:”Sunt trei perioade pivot care aduc schimbări”

Cele trei perioade pivot din 2026 sunt cele mai importante. 

1. Perioada martie-aprilie – Este perioada în care dacă decizi cu sufletul și dacă ești cu adevărat convins că este drumul tău. „Dacă semnezi un contract, de exemplu, care chiar crezi în el, vei avea roade pe următorii șapte ani. Dacă, dimpotrivă, faci lucruri forțate, lucruri care nu le simți și nu sunt venite de aici, să știi că vei avea blocaje timp de șapte ani”, ne spun cele două specialiste în numerologie. 

2. Perioada iunie-iulie.  Este perioada în care apar oportunități financiare, dar și capcane financiare, de asta grijă cu cine vă asociați, unde investiți. Este important să știi codul banilor tăi personal, să știi cifra banilor tăi ca să știi care este domeniul de activitate și perioada care te ajută să atragi mai mulți bani în viața ta”, ne mai dezvăluie ele. 

3. Perioada octombrie-decembrie. Apar oamenii cărora le-au căzut măștile și își vor devoala adevărata personalitate. „Ca să îți meargă bine, alege să faci curat în relații,  în casa ta și în locurile pe unde umbli tu până pe 31 ianuarie. Și cel mai important, începe anul 2026 cu planuri concise cu ceea ce vrei să faci, ce lași în urmă și ce începi”, au mai spus Adina și Oana Timofte pentru CANCAN.RO

CITEȘTE ȘI: 2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci

ACCESEAZĂ ȘI: Cum calculezi, de fapt, cifra destinului și care e adevărata semnificație

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Actorul din Las Fierbinți, lecție pentru bărbați: cum supraviețuiești până apare soția. Știa ce urmează și s-a echipat corespunzător
Exclusiv
Actorul din Las Fierbinți, lecție pentru bărbați: cum supraviețuiești până apare soția. Știa ce urmează și s-a echipat…
Sorinel Copilul de Aur și dilema bărbatului căsătorit: ce ghete aprobă nevasta? La cumpărături nu merge niciodată singur!
Exclusiv
Sorinel Copilul de Aur și dilema bărbatului căsătorit: ce ghete aprobă nevasta? La cumpărături nu merge niciodată singur!
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci...
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat...
Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un eveniment plin de fast
Adevarul
Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Prima țară UE în care viteza e infracțiune: Ajungi la închisoare dacă depășești cu 50 km/h limita legală
Promotor.ro
Prima țară UE în care viteza e infracțiune: Ajungi la închisoare dacă depășești cu 50...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Horoscop Fecioară 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Fecioară 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului
Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului
Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026
Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026
Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice ...
Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice după Anul Nou
Vezi toate știrile
×